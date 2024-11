Vali Crețu, mândru Fotbalistul de la FCSB jubilează după egalul cu Olympiacos: „Vrem în primele 8”

FCSB - OLYMPIACOS 0-0. Valentin Crețu s-a declarat mândru de coechipierii săi, după egalul obținut în inferioritate numerică.

FCSB a strâns 10 puncte în primele 5 runde din Europa League, iar fundașul „roș-albaștrilor” a vorbit despre secretele formei bune ale Campioanei României.

FCSB a obținut un egal pe teren propriu, cu Olympiacos, în runda #5 a Europa League. Cu acest punct, „roș-albaștrii” sunt 99% siguri de calificarea în play-off, însă Valentin Crețu a declarat că își dorește calificarea din primele 8 echipe.

Valentin Crețu: „Vrem să ducem România acolo unde îi este locul”

„Cred că o să ne calificăm. Olympiacos este o echipă bună, au câștigat Conference League, au un buget mare, dar băieții s-au autodepășit și am ieșit neînvinși, în 10 oameni, suntem mândri și ne bucurăm că am făcut suporterii fericiți.

Cred că am fi putut câștiga. În repriza a doua am intrat bine, ne-am creat ocazii. Cred că puteam marca, jocul acolo ducea. Dacă rămâneam în 11, am fi marcat.

Ne bucurăm ca am luat 4 puncte cu 2 echipe foarte bune din Grecia (n.r. - PAOK și Olympiacos), trebuie să o ținem tot așa, modești, capul sus și vrem să ducem România acolo unde îi este locul.

Când am văzut adversarele, la tragerea la sorți, era foarte greu, dar trebuie să crezi în tine, în munca noastră de zi cu zi. Cu perseverență, muncă și disciplină, uite că se poate!

Am făcut un joc foarte bun defensiv, nu cred că și-au creat prea multe ocazii. Când ai siguranță și echilibru, echipa arată foarte bine.

Ne dorim să mergem cât mai sus, acolo în primele 8. În primele 24 cred că suntem 99% calificați”, a declarat Crețu.

Vali Crețu, despre eliminarea lui Bîrligea

În minutul 67, Bîrligea a primit al doilea cartonaș galben, în urma unui fault. Atacantul va lipsi la meciul cu Hoffenheim, din runda următoare a Europa League, iar Crețu a vorbit despre absența fotbalistului.

„Va fi greu fără Bîrligea, e un jucător bătăios, care pune presiune pe fundași și ne împinge și pe noi să presăm.

Nu și-a dorit să ia al doilea galben, cu siguranță. Ne-a încurajat și după meci, ne-a felicitat pentru efortul pe care l-am făcut, în plus”, a continuat Crețu.

Programul FCSB în Europa League

FCSB - RFS Riga 4-1

4-1 PAOK - FCSB 0-1

0-1 Rangers - FCSB 4-0

4-0 FCSB - Midtjylland 2-0

2-0 FCSB - Olympiakos 0-0

0-0 12 decembrie, ora 19:45: Hoffenheim - FCSB

23 ianuarie, ora 19:45: Qarabag - FCSB

30 ianuarie, ora 22:00: FCSB - Manchester United

Cum arată clasamentul Europa League, după runda #5

Loc / Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lazio 5 13 2. Atletic Bilbao 5 13 3. Frankfurt 5 13 4. Galatasaray 5 11 5. Anderlecht 5 11 6. Ajax 5 10 7. Lyon 5 10 8. Rangers 5 10 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Tottenham 5 10 10. FCSB 5 10 11. Ferencvaros 5 9 12. Manchester United 5 9 13. Plzen 5 9 14. Olympiacos 5 8 15. Fenerbahce 5 8 16. Real Sociedad 5 7 17. Bodo/Glimt 5 7 18. Braga 5 7 19. Alkmaar 5 7 20. Midtjylland 5 7 21. AS Roma 5 6 22. Besiktas 5 6 23. FC Porto 5 5 24. Royale Union 5 5 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Hoffenheim 5 5 26. Slavia Praga 5 4 27. PAOK 5 4 28. Elfsborg 5 4 29. Twente 5 3 30. Malmo 5 3 31. M. Tel Aviv 5 3 32. Qarabag 5 3 33. Ludogorets 5 2 34. RFS 5 2 35. Nice 5 2 36. Dinamo Kiev 5 0