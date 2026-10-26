Angelescu, despre situația lui Dobre Rapid a prelungit contractele a 3 jucători » Negocieri cu alte 4 nume importante din lot +63 foto
Victor Angelescu FOTO: Sport Pictures
Superliga

Angelescu, despre situația lui Dobre Rapid a prelungit contractele a 3 jucători » Negocieri cu alte 4 nume importante din lot

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 26.10.2026, ora 21:43
alt-text Actualizat: 26.10.2026, ora 21:43
  • Victor Angelescu (42 de ani), președintele Rapidului, a anunțat că Olimpiu Moruțan, Lars Kramer și Constantin Grameni și-au prelungit contractele cu giuleștenii până în vara anului 2028.
  • Oficialul a vorbit și despre negocierile cu Alexandru Dobre, Marian Aioani, Alexandru Pașcanu și Răzvan Onea.
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Alexandru Dobre ar fi refuzat ultima ofertă de prelungire a contractului cu Rapid, deoarece și-ar dori un salariu mai mare.

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Victor Angelescu confirmă 3 prelungiri la Rapid: „Am încheiat negocierile”

Președintele Rapidului a explicat că Moruțan, Kramer și Grameni aveau în contracte clauze care permiteau clubului să le prelungească înțelegerile cu încă un sezon.

„Nu sunt probleme. Cu unii jucători, i-am anunțat, am încheiat negocierile și au prelungit Moruțan, Kramer și Grameni.

Exista opțiunea clubului de a prelungi contractele și am negociat anumite lucruri. Pe încă un an, până în 2028.

Eu vorbesc de ei, sunt alți jucători care au contracte pe trei ani, pe patru ani”, a declarat Victor Angelescu, la Prima Sport.

FOTO. FCSB - Rapid 4-1

Galerie foto (63 imagini)

FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro FCSB - Rapid (meci), în etapa #13 din Superliga, pe 24 octombrie 2026. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
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Angelescu a vorbit despre situația lui Dobre

Rapid încearcă să ajungă la un acord și cu Alexandru Dobre, Marian Aioani, Alexandru Pașcanu și Răzvan Onea, ale căror contracte expiră în vara anului 2027.

„Mai sunt patru jucători cu care suntem în negocieri: Dobre, Aioani, Pașcanu și Onea.

Eu nu vreau să intru în detalii, sunt negocieri. Vom vedea la final. Când negociezi, nu e normal să anunțăm dacă e mult sau puțin.

Vedem dacă putem să ne înțelegem. Și nu vorbesc doar de Dobre, vorbesc aici de toți cei patru jucători”, a explicat președintele Rapidului.

Dintre cei patru fotbaliști aflați în negocieri, Victor Angelescu s-a arătat încrezător în privința lui Răzvan Onea.

Onea e de foarte mult timp la noi. Eu știu că el va prelungi contractul Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar al Rapidului

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