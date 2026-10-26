Și-a învins idolul Ricardo Pădurariu se fotografia mândru, la 11 ani, lângă Moruțan. După 8 ani, l-a umilit în derby-ul FCSB - Rapid, 4-1

În 2018, Ricardo Pădurariu avea 11 ani și se fotografia alături de Olimpiu Moruțan, idolul său de la FCSB. Opt ani mai târziu, cei doi s-au întâlnit ca adversari în derby-ul câștigat de roș-albaștri cu 4-1.

Titular la FCSB, Pădurariu a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren, în timp ce Moruțan a trăit o seară de coșmar în tricoul Rapidului.

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Derby-ul FCSB - Rapid, scor 4-1, a consemnat un duel inedit. Puștiul Ricardo Pădurariu (19 ani) și-a învins idolul din copilărie, Olimpiu Moruțan (27 de ani), fotbalistul alături de care se fotografia mândru în decembrie 2018, pe când avea doar 11 ani și abia ajunsese la academia roș-albaștrilor.

Ricardo Pădurariu și-a învins idolul din copilărie, Olimpiu Moruțan, în derby-ul FCSB - Rapid, scor 4-1

Fotografia surprindea începutul unei povești care avea să capete un sens aparte opt ani mai târziu. În decembrie 2018, Moruțan avea tot 19 ani, vârsta pe care o are acum Pădurariu, și era unul dintre transferurile importante ale verii pentru FCSB.

Gigi Becali plătise 700.000 de euro pentru transferul lui Moruțan de la FC Botoșani și îi fixase o clauză de reziliere de 70 de milioane de euro. Opt ani mai târziu, patronul FCSB a stabilit pentru Pădurariu, după primele etape de campionat, o clauză de 30 de milioane de euro.

Pentru juniorul Ricardo Pădurariu aflat la început de drum, Moruțan era fotbalistul pe care îl admira. Opt ani mai târziu, cei doi s-au întâlnit în derby-ul de pe Arena Națională, dar de această dată Pădurariu era titular la FCSB, iar idolul său juca pentru Rapid.

Ricardo Pădurariu, la 11 ani, alături de Olimpiu Moruțan, în decembrie 2018, pe vremea când îl considera idolul său (foto: Facebook/Lorena Pădurariu)

Gigi Becali: „Ricardo Pădurariu a făcut spectacol”

Juniorul de 19 ani l-a impresionat pe patronul FCSB, Gigi Becali, care a fost încântat de prestația sa în derby și a exclamat: „Ricardo Pădurariu a făcut spectacol!”.

Înfrângerea l-a afectat pe Olimpiu Moruțan, care a recunoscut la final:

„Nu ne așteptam să fie atât de rău. Nu mi-a ieșit jocul așa cum am dorit. A fost o seară mai proastă, dar nu o să mă demoralizeze. Trebuie să ne ridicăm și să mergem mai departe”.

Descoperit de AFC Comprest GIM: „ L-am văzut cu mama lui, avea o minge de fotbal cu el”

Drumul lui Ricardo Pădurariu spre academia FCSB a început însă la AFC Comprest GIM, un club din cartierul bucureștean Berceni.

Eugen Dobre, antrenorul care l-a pregătit în acea perioadă, a povestit pentru GOLAZO.ro cum l-a descoperit și ce calități l-au făcut să creadă în potențialul său:

„L-am crescut de la 5 ani până la 11 ani. Eram la un bancomat și l-am văzut pe stradă cu mama lui. Mi-a atras atenția pentru că avea o minge de fotbal cu el. Am întrebat-o pe mama dacă vrea să-l aducă pe băiat la fotbal și l-a adus.

Lovea bine mingea cu stângul, avea viteză, plângea când nu-l puneam căpitan de echipă. Mi-a plăcut că are tupeu fotbalistic”.

„Bunicul l-a dus pe Ricadro Pădurariu la FCSB”

Antrenorul își amintește și momentul în care „Ricy” a făcut pasul către academia FCSB. Bunicul său, „Bobocică”, fost fotbalist la Rocar, a contribuit la mutarea care avea să-i schimbe parcursul.

La clubul roș-albastru, Ricardo a fost pregătit de Alin Stoica, supranumit „Pisoi”. Deși evolua inițial ca mijlocaș stânga, Pădurariu a fost reprofilat fundaș stânga, poziție pe care avea să se remarce ulterior.

„Postul lui Ricardo este mijlocaș stânga, dar Alin Stoica l-a pus să joace fundaș stânga, deoarece venise cu echipa formată de la Cautis. «Ricy» s-a remarcat ușor, ușor și a început să fie convocat la loturile naționale de juniori”, a explicat Dobre.

„Cred că Ricardo Pădurariu este cel mai bun fundaș stânga din România”

Eugen Dobre urmărește în continuare evoluția fostului său elev și îi prevede un viitor la nivel înalt.

„Cred că la ora actuală, Ricardo este cel mai bun fundaș stânga din România, peste Bancu și Borza. În scurt timp îl vom vedea la prima reprezentativă”, a afirmat antrenorul pentru GOLAZO.ro.

Eugen Dobre, omul care l-a format pe Pădurariu la Comprest Gim, îi urmărește acum evoluțiile din postura de lider al unei grupări de ultrași care susține FCSB din tribune.

Eugen Dobre, în peluză, și Ricardo Pădurariu, în echipamentul FCSB (foto: arhivă personală)

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