Victor Pițurcă (68 de ani), fostul selecționer al României, a vorbit despr e numirea lui Cristi Chivu (44 de ani) în funcția de antrenor al Parmei.

e numirea lui Cristi Chivu (44 de ani) în funcția de antrenor al Parmei. Chivu a fost prezentat oficial marți la echipa pentru care evoluează Dennis Man (26 de ani) și Valentin Mihăilă (25 de ani).

Victor Pițurcă are încredere că fostul său elev, câștigător al Ligii Campionilor cu Inter, va reuși să obțină rezultate bune și ca antrenor.

Victor Pițurcă, despre Cristi Chivu: „Va fi dificil, Parma e intr-un moment rău”

„L-am și felicitat aseară. Va fi foarte dificil, foarte greu pentru el. Parma este într-un moment rău de tot. Am încredere că el poate să schimbe în bine fața echipei. Parma nu are un lot chiar atât de rău, am văzut aproape toate meciurile lor.

Îi ținem pumnii. Să evalueze repede ce se întâmplă acolo pentru că nu are timp. Primul meci e cel mai important, are nevoie de puncte . E foarte important cum va începe. Oriunde este greu, nu numai în Serie A.

În orice campionat e dificil să preiei o echipă care este la retrogradare. Cristi e un băiat inteligent, cunoaște foarte bine situația”, a spus Victor Pițurcă, conform sportpesurse.ro.

Are doi români acolo (n.r. - Man și Mihăilă), se poate consulta cu ei. Chivu oricum e pe jumătate italian. Aș fi preferat ca el să meargă la Inter, nu la Parma. Inter a avut rezultate bune și a fost greu să-l dea afară pe Inzaghi. Trebuia să facă și el pasul acesta Victor Pițurcă

După ce s-a retras din cariera de fotbalist chiar de la Inter, în 2014, Cristi Chivu a devenit antrenor și a stat pe banca aceluiași club, la echipele de tineret U17, U18 și apoi U19.

Parma, 7 meciuri consecutive fără victorie în Serie A

După 7 meciuri în Serie A fără succes pentru Parma, dar și multe partide în care nu au reușit să mențină avantajul pe tabelă, chiar dacă deschideau scorul, „cruciații” s-au despărțit ieri, 17 februarie, de antrenorul Fabio Pecchia.

Acum, Cristi Chivu va prelua echipa de pe locul 18, primul loc retogradabil, cu 20 de puncte după 25 de etape.

Parma joacă acasă cu Bologna etapa viitoare, pe 22 februarie, iar Chivu are la dispoziție 13 partide pentru a scoate maximul de la echipa din care fac parte și Dennis Man, respectiv Valentin Mihăilă.