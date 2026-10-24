Moartea lui Păunescu i-a învrăjbit pe steliști Tensiuni în ambele tabere! Cine a postat un mesaj obscen + ce au făcut FCSB și CSA
Superliga

Moartea lui Păunescu i-a învrăjbit pe steliști Tensiuni în ambele tabere! Cine a postat un mesaj obscen + ce au făcut FCSB și CSA

alt-text Florin Dincă
alt-text Publicat: 24.10.2026, ora 15:49
  • Moartea lui Viorel Păunescu, fost președinte al Stelei, i-a învrăjbit pe fanii FCSB și CSA, care s-au contrat inclusiv în propriile tabere.
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Viorel Păunescu a murit la vârsta de 91 de ani. Fostul președinte al Stelei a rămas o figură controversată în conflictul dintre FCSB și CSA Steaua, iar vestea dispariției sale a readus în prim-plan disputele dintre cele două tabere.

A murit Viorel Păunescu Fostul președinte al Stelei a murit la 91 de ani. FCSB și CSA au pierdut palmaresul său!
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A murit Viorel Păunescu Fostul președinte al Stelei a murit la 91 de ani. FCSB și CSA au pierdut palmaresul său!

Moartea lui Păunescu i-a învrăjbit pe steliști

Deși Păunescu susținea că Steaua este echipa Armatei, suporterii formației din Liga 2 au avut opinii diferite.

AS47, una dintre cele mai importante comunități ale fanilor Stelei, a postat un mesaj de condoleanțe și a amintit de trecutul său de handbalist la echipa din Ghencea. Aceștia au ținut să menționeze însă că Păunescu a fost președinte la AFC Steaua, deci nu la clubul Armatei.

Suporterii au amintit și declarația făcută de Păunescu în 2023, în care acesta susținea că echipa din L2 este continuatoarea Stelei:

Eu nu m-am băgat, m-am retras. Am avut o perioadă bună atunci, am luat titlul cu Victor Pițurcă. Steaua este cea a Armatei, ea a câștigat Liga Campionilor, echipa din Liga 2. Suporterii mă respectă și mă sună și în ziua de azi, vorbesc cu ei. FCSB are treaba ei... Steaua este cea a Armatei. Viorel Păunescu în 2023

De ce au subliniat că a fost conducătorul AFC? Pentru că instanțele au decis că palmaresul obținut în perioada în care a fost conducător, 1998-2003, nu aparține nici de Steaua, nici de FCSB.

Steaua Liberă, mesaj cu final obscen

În schimb, pe cealaltă pagină importantă a comunității „roș-albastre”, Steaua Liberă, nu a venit un mesaj de condoleanțe, ci unul agresiv, în care Păunescu e acuzat că a vrut să distrugă Steaua. Postarea se încheie cu un emoji cu degetul mijlociu adresat fostului președinte.

„Viorel Păunescu nu a fost niciodată președintele Stelei. Încercările de a-l lega de istoria și numele clubului nostru nu vor avea succes.

Viorel Păunescu va intra în istorie drept unul dintre marii dușmani ai Stelei. Unul dintre cei care i-au făcut clubului nostru cel mai mare rău.

Fratele lui a clonat și distrus Universitatea Craiova. El a încercat să facă le fel la Steaua, susținut fiind de oameni politici corupți și, din păcate, de unii foști sportivi steliști. Nu există nicio discuție aici. Viorel Păunescu nici nu a avut intenții bune în ceea ce privește Steaua și nici nu i-a făcut Stelei vreun bine.

Dacă el nu s-ar fi născut niciodată, Stelei i-ar fi fost mult mai bine.

I-am spune acum să se odihnească în pace, însă oamenii ca el merg într-un loc unde nu se pune problema de așa ceva.

Din partea steliștilor, doar ***”, a fost mesajul postat pe pagina Steaua Liberă.

Tensiuni și între fanii FCSB

FCSB a publicat un comunicat scurt după moartea lui Viorel Păunescu, pe care l-a prezentat drept fost conducător al clubului.

„Astăzi ne-a părăsit, la vârsta de 91 de ani, cel care a ocupat funcțiile de Președinte al Consiliului de Administrație și de Președinte Onorific al clubului nostru, Viorel Păunescu. FCSB transmite condoleanțe familiei îndoliate. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, a transmis FCSB.

În zona de comentarii, cele mai multe mesaje au fost de condoleanțe. Au existat însă și fani care au ținut să-i reproșeze declarațiile în care susținea rivala CSA.

  • „Dumnezeu să-l ierte! Condoleanțe familiei!”
  • „Dar să nu uităm un lucru: în 2023, Viorel Păunescu declara: «Steaua este cea a Armatei, ea a câștigat Liga Campionilor, echipa din Liga 2. FCSB are treaba ei... Steaua este cea a armatei»”
  • „Dumnezeu să-l odihnească! Dar minciuna spusă de el acum 3 ani, când a negat că i-a dat Steaua lui Gigi e tristă. Practic a negat că a salvat Steaua de la dispariție...”
  • „Omul care distrus Steaua și a împărțit suporterii în două tabere”
  • „Cel care a stricat tot, a păcălit pe toată lumea și s-a ajuns la situația actuală”

În ciuda faptului că Viorel Păunescu a fost sportiv al clubului Steaua la handbal în 11, CSA nu a publicat un mesaj după anunțul morții sale.

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