Xavi Hernandez (46 de ani), selecționerul Olandei, s-a declarat dezamăgit de atitudinea jucătorilor săi, după înfrângerea suferită în fața Germaniei, scor 0-5.

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Primul eșec al tehnicianului spaniol pe banca reprezentativei olandeze a venit la doar câteva zile după victoria categorică obținută în fața Greciei, scor 7-0.

Xavi, după Germania - Olanda 5-0 : „Nu am avut spirit de luptă”

Selecționerul Olandei a mărturisit că nu își poate explica diferența dintre prestațiile echipei sale în ultimele două meciuri.

„A fost un șoc pentru mine, ca antrenor. Sunt foarte dezamăgit, foarte trist. Nu am jucat fotbal, nu am avut spirit de luptă. Nu înțeleg. Nu pot accepta așa ceva.

Vom construi ceva nou. Mentalitatea trebuie să se schimbe. Trebuie să îmbunătățim ceea ce arătăm pe teren. Avem nevoie de jucători combativi.

Jucătorii trebuie să-și schimbe mentalitatea. Este o situație dificilă, dar vor învăța din ea”, a declarat Xavi, conform marca.com.

Vineri am făcut un meci istoric împotriva Greciei. Un meci bun. Iar acum a fost exact opusul. Am discutat cu jucătorii pentru că încercam să înțeleg ce s-a întâmplat. Xavi Hernandez, selecționerul Olandei

Germania a deschis scorul în minutul 41, prin Derry Scherhant, și a mai înscris de patru ori în repriza secundă, prin Florian Wirtz, cu două reușite, Nico Schlotterbeck și Brajan Gruda.

Denzel Dumfries a recunoscut, la finalul partidei, că echipa sa nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor.

„Am avut o prestație slabă în această seară. Am oferit mult prea ușor golurile adversarilor, spațiile au fost prea mari. Așa ceva nu ar trebui să se întâmple”, a declarat fundașul.

Eșecul de la Berlin a fost cel mai categoric suferit de reprezentativa Olandei din 1959 până în prezent, conform reuters.com.

Pe 21 octombrie 1959, olandezii pierdeau în fața Germaniei de Vest, scor 0-7, într-un meci amical disputat la Koln.

În ciuda înfrângerii, Olanda s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Națiunilor, de pe locul secund în grupă.

Germania, Olanda și Grecia au încheiat grupa cu câte 11 puncte. Serbia n-a obținut niciun punct.

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