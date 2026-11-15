„Guardiola a ucis fotbalul”  O legendă atacă stilul promovat de catalan: „Mergem în dreapta, ne întoarcem în stânga și avem 1.788 de pase”

Zbigniew Boniek, 70 de ani, fost mare internațional polonez care a evoluat de-a lungul carierei la Juventus și AS Roma, în prezent vicepreședinte UEFA, a lansat critici dure la adresa stilului de joc promovat de Pep Guardiola.

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Într-un interviu acordat publicației Corriere dello Sport, fostul fotbalist a explicat că preferă echipele care atacă direct și caută să ajungă cât mai repede la poarta adversă.

Boniek a precizat că îl respectă pe tehnicianul spaniol, însă nu este atras de fotbalul bazat pe posesie prelungită și pe un număr mare de pase.

„Am un respect enorm pentru Guardiola, dar el a ucis fotbalul. Fotbalul lui înseamnă: tu mie, eu ție, tu mie, eu ție.

Mergem în dreapta, ne întoarcem în stânga și, la finalul meciului, ai ajuns la 1.788 de pase. Nu mă distrează”, a declarat fostul internațional.

Boniek preferă fotbalul vertical: Lazio, printre echipele apreciate

În viziunea lui Boniek, fotbalul ar trebui să fie orientat în primul rând spre atac, cu pase puține, dar rapide, și cu asumarea riscurilor. Polonezul a oferit câteva exemple de echipe al căror stil îl apreciază, iar Lazio se numără printre acestea.

„Îmi place o echipă care joacă vertical, o echipă care încearcă să înscrie. Îmi plac formațiile care merg înainte. Anul acesta, de exemplu, îmi place cum joacă Lazio, tocmai pentru că evoluează vertical și își asumă riscuri”, a explicat Boniek.

Fostul jucător le-a menționat și pe Frosinone și Roma, pe care le consideră exemple de echipe dispuse să atace fără să se limiteze la un joc prudent:

„Frosinone riscă să primească trei goluri, dar poate marca patru sau cinci. Roma joacă în același mod. Îl vezi deseori pe Mancini, care este fundaș central, sau pe Hermoso în careul advers”.

Boniek consideră că ritmul și rapiditatea execuțiilor sunt esențiale în fotbalul actual:

„Ador fotbalul în care încerci să înscrii în cel mai simplu mod posibil, cu puține pase. Puține pase, dar rapide. De aceea cred că lentoarea a fost eliminată din fotbal. Jucătorii lenți nu mai fac față în zilele noastre. Iar pasele înapoi sunt ceva care te distruge”.

Zbigniew Boniek

Boniek îl alege pe Maradona în comparația cu Lionel Messi

În aceeași discuție, Boniek a vorbit și despre Diego Armando Maradona și Lionel Messi, doi dintre cei mai mari fotbaliști din istorie.

„Amândoi sunt talente extraordinare, dar există o diferență fundamentală: Diego a jucat într-o perioadă în care se comiteau foarte multe faulturi, în timp ce Lionel evoluează într-o lume în care nu mai poți atinge pe nimeni pe teren.

Tratamentul la care îl supuneau fundașii pe Maradona nu se compară cu ceea ce se întâmplă astăzi”, a explicat Boniek.

Fostul fotbalist nu a ezitat atunci când a fost întrebat pe cine ar alege dintre cei doi: „Diego este unic, chiar dacă a avut o viață extrem de complicată. Dacă mă întrebi pe cine aleg, îl aleg întotdeauna pe Maradona”.

Pentru a-și argumenta alegerea, Boniek a povestit un episod petrecut la un meci Juventus - Napoli. La pauză, în vestiarul torinezilor, unii dintre colegii săi au discutat despre posibilitatea de a-l opri pe Maradona prin intervenții dure.

„La un moment dat, jucam Juventus - Napoli. La finalul primei reprize, am intrat în vestiar și cineva a spus: «Trebuie să-i dăm lui Maradona câteva lovituri zdravene, pentru că face ce vrea pe teren». Ne-am întors pe teren și nimeni nu s-a atins de el, pentru că îl admiram prea mult. Era pur și simplu prea bun”, a rememorat polonezul.

Boniek a încheiat prin a vorbi cu multă afecțiune despre fostul star argentinian: „Diego era și un băiat bun, foarte simpatic. Îl iubesc”.

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