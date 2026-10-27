Dispare clubul de tradiție? Lovitură la TAS după cazul jucătorului care a fost în comă: „Vor să șterpelească o sumă enormă!”

Zimbru Chișinău, unul dintre cele mai titrate cluburi din Republica Moldova, riscă să-și înceteze definitiv activitatea și să intre în faliment, după o decizie a Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS) de la Lausanne.

Instanța a obligat clubul din Chișinău să îi plătească peste un milion de euro olandezului Donny van Iperen (31 de ani), fostul său fundaș. Detalii, mai jos.

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Totul a început pe 6 august 2022, în timpul unui meci de campionat disputat împotriva formației Dinamo-Auto.

În urma unei ciocniri violente cu portarul advers, Donny van Iperen s-a prăbușit și a intrat în comă. Intervenția rapidă a medicului echipei Zimbru a fost esențială pentru salvarea vieții fotbalistului.

Drama lui Donny van Iperen: a intrat în comă după un duel pe teren

Ulterior, jucătorul a petrecut aproximativ două săptămâni la terapie intensivă, în cadrul Institutului Național de Neurologie și Neurochirurgie din Chișinău.

Deși nu i-a putut oferi o poliță de asigurare formală, FC Zimbru a preluat toate responsabilitățile financiare legate de îngrijirea sa, scrie newsmaker.md.

Clubul a achitat spitalizarea în Republica Moldova, a suportat integral costurile transportului aerian specializat cu avion privat și cameră hiperbară către un spital din Rotterdam și a continuat să-i plătească salariul până la expirarea contractului.

În sprijinul fotbalistului s-a implicat și Sheriff Tiraspol, rivala echipei din Chișinău. Clubul din Tiraspol a donat fondurile obținute din vânzarea biletelor la meciurile europene disputate pe stadionul Zimbru.

15 trofee are Zimbru Chișinău în palmares: 8 titluri de campioană a Moldovei, 6 Cupe și o Supercupă

Clubul Zimbru Chișinău, obligat să plătească despăgubiri de peste un milion de euro

Inițial, Camera de Soluționare a Litigiilor din cadrul FIFA stabilise despăgubiri în valoare de doar 36.000 de euro.

În urma apelului depus de familia fotbalistului și de avocații acestuia, judecătorii TAS au concluzionat că FC Zimbru nu și-a respectat obligațiile contractuale, întrucât nu a asigurat polița de asigurare prevăzută în acordul cu jucătorul.

Suma stabilită acum de instanță include despăgubiri pentru cheltuielile medicale actuale și viitoare, pierderea capacității de muncă și a veniturilor, daune morale, precum și cheltuieli de judecată.

Clubul consideră că, în situația creată, prioritatea trebuie să fie acordarea cu bună-credință a negocierilor, în vederea identificării unei posibile soluții pentru executarea deciziei TAS. Zimbru Chișinău

Finanțatorul clubului contestă decizia TAS: „Nu avem acești bani!”

Conducerea clubului atrage atenția că o asemenea obligație financiară este greu de susținut în condițiile veniturilor din fotbalul moldovenesc și pune în pericol direct viitorul echipei.

Finanțatorul clubului, Nicolae Ciornîi, și-a exprimat dezacordul față de hotărârea pronunțată la Lausanne, pe care o consideră nedreaptă.

„Noi la așa ceva nu ne-am așteptat și, desigur, că hotărârea TAS nu este corectă. Mie mi se pare că familia lui încearcă să șterpelească ceva bani, adică nu un pic, dar o sumă enormă”, a declarat Ciornîi, potrivit protv.md.

Ciornîi a explicat că fotbalistul, în vârstă de 31 de ani, nu dorește să discute direct cu reprezentanții clubului, iar suma stabilită de instanță depășește cu mult posibilitățile financiare ale echipei.

Nu avem acești bani și, sigur, nu putem să îi plătim. Cum vom face? Vom lupta. Unica soluție este să hotărâm individual cu ei, însuși fotbalistul Donny nu ia legătura cu noi, ne ignoră, nu vrea să vorbească. Se ocupă de tot fratele lui. Nicolae Ciornîi, finanțator Zimbru Chișinău

Apelul făcut înaintea aniversării de 80 de ani

În 2027, clubul urmează să marcheze 80 de ani de la înființare, motiv pentru care Ciornîi face un apel către comunitatea locală și către toți cei care își doresc ca echipa să continue să existe.

„Poate cineva o să ne ajute. Iată, eu mă adresez către voi. Dacă se poate, ne adresăm la societatea noastră, la oameni care iubesc fotbalul. Susțineți!”.

În paralel, conducerea clubului speră să poată începe negocieri pentru a obține o eșalonare a plăților sau o recalculare a sumei printr-un acord amiabil.

„Aceasta nu este doar despre viitorul unei organizații, ci și despre păstrarea unui club cu o istorie lungă, tradiții și un loc semnificativ în fotbalul moldovenesc”.

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