Universitatea Craiova - Unirea Slobozia 3-0. Adrian Mihalcea (48 de ani) a vorbit despre partida care a marcat al treilea eșec consecutiv în Liga 1 pentru ialomițeni.

Tehnicianul ialomițenilor și-a criticat jucătorii după un nou eșec.

Unirea Slobozia a pierdut la Craiova, scor 0-3, și este pe locul 14 în Liga 1, cu 11 puncte după 11 etape.

Adrian Mihalcea, antrenorul echipei Unirea Slobozia, a analizat partida care a adus a treia înfrângere consecutivă pentru formația sa.

Adrian Mihalcea, după Universitatea Craiova - Unirea Slobozia 3-0

„După prima repriză, îmi era frică că scorul putea să fie mai mare, am fost mediocri . În a doua repriză, am încercat să revenim, am fi putut la acel gol anulat.

Că a fost 3-0 sau că era 2-0 e mai puțin important. E mai importantă evoluția noastră. Trebuie să ne pună pe gânduri. Devenim mai puțini, astăzi am mai pierdut doi oameni, iar în economia campionatului asta contează.

Nu avem un lot foarte mare, dar trebuie să găsesc soluții și le voi găsi. Am simțit că am avut aceeași atitudine, un pic fricoasă, ca în meciul cu Rapid.

Nu sunt un tip care se dă bătut așa ușor. Eu am reușit să promovez echipa și voi face tot posibilul să o mențin în Liga 1.

Ne-a bătut o echipă de pe locul 2, nu e o echipă oarecare . Așa că nu îmi fac alte probleme decât cele existente: jucăm la fiecare 3 zile și pierdem oameni”, a declarat Adrian Mihalcea la finalul meciului.

Dacă ei înțeleg nivelul Ligii 1, că tot ei au făcut cele 11 puncte, trebuie doar să redevină jucătorii de la începutul campionatului. Adrian Mihalcea, la Digi Sport

Ștefan Baiaram MVP: două goluri cu capul în meciul U Craiova - Slobozia

Ștefan Baiaram a deschis scorul în minutul 38, marcând cu o lovitură de cap din centrarea lui Andrei Ivan, reușind să-l învingă pe portarul D. Rusu.

La doar patru minute distanță, Baiaram a înscris din nou, în aceeași manieră, de data aceasta din centrarea lui Nicușor Bancu.

„Am pierdut starea noastră de spirit și organizarea, iar acest lucru s-a văzut, contra unor jucători valoroși, care îți dau impresia că te lasă să joci, dar în momentul în care au mingea știu ce să facă.

Drept dovadă, nu le-au trebuit multe ocazii să înscrie în prima repriză două goluri ”, a mai spus Adrian Mihalcea, la Digi Sport.

VIDEO. CRAIOVA - SLOBOZIA: al doilea gol reușit de Baiaram

Când va putea juca Unirea Slobozia acasă

Stadionul 1 Mai din Slobozia este în plin proces de modernizare, iar antrenorul Adrian Mihalcea speră să-și aducă echipa înapoi pe terenul propriu cât mai curând posibil.

Până la finalizarea lucrărilor, Unirea Slobozia își desfășoară meciurile pe stadionul Arena 1 Clinceni.

„ Cu siguranță, pentru orice echipă este extrem de important să joace acasă . Până în iarnă tragem speranțe (n.r. - să revină pe Stadionul 1 Mai), dar sunt convins că vom ajunge să jucăm până la finalul sezonului, nu știu câte etape.

Lucrurile decurg bine, sper să nu se întâmple altceva și să nu reușească să demareze lucrările la stadion. Dar ce vom trăi acasă va fi cu totul altceva. Clinceni a fost o gazdă primitoare, dar ne dorim să ne întoarcem acasă”, a adăugat Mihalcea.