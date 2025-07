„Foarte liniștiți, fără exces de viteză”  Camionagiul care a filmat accidentul lui Diogo Jota și al fratelui său asigură familia că cei doi circulau regulamentar

Jose Azevedo, șoferul de camion care a surprins pe camera de bord urmările accidentului în care au murit Diogo Jota și fratele său, Andre Silva, a ținut să lămurească informațiile apărute în spațiul public

Acesta a făcut un video special pentru a explica ceea ce a văzut și a ținut să-i asigure pe membrii familiei celor doi că Jota și fratele său nu mergeau cu viteză.

„Au trecut pe lângă mine foarte liniștiți, fără exces de viteză”

„M-am gândit de două ori înainte să filmez acest video, dar trebuia să-l fac pentru a lămuri situația.

Am pus un video pe internet cu mașina lui Diogo Jota, care ardea, noaptea. Eu sunt camionagiul care a filmat, am probe, se vede și în video un detaliu al bordului, cu numele meu. Nu am filmat pentru like-uri. Am oprit și am încercat să-i ajut, dar din cauza impactului nu se mai putea face nimic.

Vreau să transmit familiei gândurile mele sincere. Eu știu ce am văzut, au trecut pe lângă mine foarte liniștiți, fără exces de viteză.

Am aflat abia după cine erau. Familia lor are cuvântul meu că nu mergeau cu viteză. Eu merg zi de zi pe acea șosea și știu cum e, drumul e într-o stare groaznică”, a spus șoferul de camion, conform record.pt.

Poliția a oferit noi detalii despre moartea portughezilor

Poliția spaniolă, țară în care s-a petrecut accidentul mortal al jucătorului de la Liverpool, pe 3 iulie, a informat că, deși ancheta privind accidentul nu este completă, se bazează pe faptul că mașina se deplasa cu o viteză mai mare decât limita de 120 km/h în momentul în care a avut loc o presupusă explozie a anvelopei.

„Raportul de expertiză este în curs de realizare și finalizare, unde, printre altele, se studiază urmele lăsate de una dintre roțile vehiculului. Totul indică, de asemenea, o posibilă depășire mare a vitezei permise pe șosea.

Toate testele efectuate pentru moment indică faptul că șoferul vehiculului a fost Diogo Jota” a declarat un purtător de cuvânt al Gărzii Civile, potrivit theguardian.com.

O posibilă explicație a experților ar fi că mașina se afla într-o depășire când i-a explodat cauciucul și de aceea avea o viteză crescută, nu că ar fi circulat astfel tot drumul.

FOTO Omagiile pentru Diogo Jota și Andrei Silva, la stadionul Anfield

