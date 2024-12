Mihalcea face instrucție  Slobozia a marcat de 4 ori la Arad, dar antrenorul tot nu e mulțumit: „ Avem prea multe puncte. Comportament haotic”

UTA ARAD - UNIREA SLOBOZIA 3-4. Adrian Mihalcea spune că echipa sa a meritat să câștige meciul de la Arad, dar s-a declarat nemulțumit de „comportamentul haotic” al jucătorilor săi.

Tehnicianul spune că Unirea Slobozia a depășit așteptările în prima parte a sezonului.

Nou-promovata Unirea Slobozia a obținut o victorie importantă în lupta pentru evitarea retrogradării, după un spectacol ofensiv pe stadionul „Francisc Neuman”.

UTA ARAD - UNIREA SLOBOZIA 3-4. Adrian Mihalcea: „Avem prea multe puncte”

Antrenorul își dorește condiții mai bune pentru echipa care a obținut 21 de puncte în 19 etape.

„Este o victorie meritată, am avut și momente când am suferit, am reușit să revenim iarăși, credeam că vom avea aceeași problemă ca în ultimele meciuri. Luăm foarte ușor goluri după pauză și cădem. Astăzi am reacționat imediat și suntem bucuroși.

Am impresia că, la cum suntem noi și ce prestăm, avem prea multe puncte. N-avem nici lot, nici condițiile foarte bune. Ne mai ies unele meciuri, dar aș vrea să fiu mai rezervat.

Mai avem două meciuri și aștept iarna. Așa… nu știu dacă putem să o ducem la capăt. Le-am luat-o înaintea celor care sunt în club, care ne dau bani”, a declarat Mihalcea la Prima Sport.

Adrian Mihalcea vrea mai mult de la jucătorii săi: „Comportament haotic”

Mihalcea își dorește ca evoluțiile jucătorilor săi să fie mai constante.

„Eu vreau să nu mai fim fricoși, avem momente când arătăm, pe lângă lipsa de experiență, teama de a pasa, de a construi. Când suntem conduși, reacționăm iarăși imediat. Iar dăm gol, iar ne retragem. Aici a fost tot discursul meu săptămâna asta.

A fost o săptămână dură pentru ei, nu accept în ruptul capului să pierd în minutul 90+5 (n.r. - cu FC Hermannstadt, scor 1-2) dintr-o greșeală colectivă a noastră.

Trebuie să fii responsabil, mai ales în situația noastră, când toate echipele ne pot da gol. Noi trebuie să acceptăm situația asta, s-o îmbunătățim, dar și să fie mai responsabili în fiecare minut, în fiecare secundă.

Ei trebuie să înțeleagă că nu avem nevoie de momente de relaxare în niciunul dintre meciuri.

Suntem naivi, nu știm să gestionăm, reacționăm târziu, avem un comportament haotic, de jucători de nou-promovată”, a mai spus antrenorul echipei Unirea Slobozia.

Florinel Ibrian, lăudat de antrenor: „Am fost inspirat”

Mihalcea s-a declarat mulțumit de evoluția lui Florinel Ibrian. Fundașul a greșit la golurile marcate de UTA, dar a înscris golul de 2-2.

„Ăsta e nivelul Ligii 1. Dacă stăm cu capul pe sus și considerăm că e ca la Liga 2... Apropo, am jucat cu 8 jucători cu care am promovat, oamenii ăștia eu i-am debutat acum ceva timp.

Azi am fost inspirat și cu Ibrian, bravo lui, și cu Șerbănică. Ibrian e primul lui meci ca titular, vine după o gravă accidentare, a mai jucat câteva minute acum ceva timp (n.r. - cu Oțelul Galați)”, a mai spus Mihalcea.