Lamine Ghezali (25 de ani), fost jucător în Liga 1 la Dinamo și UTA, se antrenează din nou cu UNFP, echipa fotbaliștilor francezi fără contract.

Dinamo a jucat în sezonul 2022/23 în Liga 2, iar Ghezali a fost jucătorul care a ieșit la rampă și a contribuit decisiv la revenirea „câinilor” pe prima scenă a fotbalului românesc.

În barajul de promovare cu FC Argeș (6-1 și 2-4), Ghezali a bifat 3 goluri și 2 pase decisive.

Francezul n-a reușit să joace la același nivel și în Liga 1, a trecut prin liga a doua din Grecia, unde a obținut promovarea cu Levadiakos, iar apoi s-a întors în țara noastră, la UTA. O aventură care s-a terminat fără mari realizări.

Acum, Lamine s-a întors la UNFP, unde a fost observat de Dinamo în 2022 și transferat.

„Numele meu este Lamine Ghezali, am 25 de ani, am jucat la US Torcy, apoi am continuat la Centrul Național de fotbal din Franța. M-am antrenat cu AS Saint-Etienne, unde am fost recrutat.

Am semnat ca profesionist la 17 ani, apoi am plecat în străinătate, inițial la Dinamo București, apoi la Levadiakos, în Grecia, după care m-am întors la UTA Arad, în România. Și acum sunt la UNFP”, și-a început francezul povestea pentru pagina francezilor.

Lamine Ghezali: „Sunt aici pentru a reveni la 100%. Ne avem destinul în mâini”

Ghezali a explicat că a revenit la UNFP pentru a-și relansa cariera.

„Am avut niște probleme cu ultimul meu club (n.r. - UTA), așa că nu era planificat să rup contractul . Primul meu instinct a fost să pun mâna pe telefon și să sun la UNFP, pentru că aveam amintiri frumoase de la curs.

Tot ce am vrut să fac a fost să mă întorc și să mă întâlnesc cu toată lumea, cu staff-ul, să-i sun pe profesorii pe care i-am cunoscut și sunt foarte fericit să fiu aici.

Am trăit niște emoții excepționale, deci asta e frumusețea fotbalului și asta poate aduce și UNFP, pentru că am fost reperați în meciurile amicale. A fost o experiență incredibilă, pe care oricum nu o vom uita niciodată.

În primul rând, sunt aici pentru a mă pregăti, pentru a reveni la 100% din punct de vedere fizic, pentru a-mi recăpăta simțurile, cred că asta caută toată lumea în ziua de azi”.

Ne avem „destinul” în mâini. Când venim aici este pentru că am ales să ne luăm destinul în propriile mâini, avem meciuri extraordinare de jucat, vom da totul pentru a obține cea mai bună oportunitate posibilă și vom fi pregătiți pentru orice eventualitate. Lamine Ghezali, fost jucător la Dinamo și UTA

Ghezali, alături de Quentin Bena în 2022 la UNFP: „A fost o experiență foarte emoționantă”

Extremă dreapta, fotbalistul francez a vorbit despre perioada petrecută acum 3 ani la la UNFP cu Quentin Bena, fostul său coechipier de la Dinamo.

„Sincer, e o poveste incredibilă, pentru că am venit la UNFP în 2022 și am întâlnit pe cineva cu care mă înțeleg foarte bine, Quentin Bena.

În final, am semnat amândoi pentru același club (n.r. Dinamo), așa că am fost foarte fericit. A fost o experiență foarte emoționantă, pentru că am avut suișuri și coborâșuri de-a lungul acelui sezon.

Până la urmă, am avut un sezon excepțional, cu o promovare la final și un entuziasm incredibil”, a mai spus Ghezali.

18 goluri a produs Lamine Ghezali în cele 52 de meciuri disputate în tricoul lui Dinamo: a marcat de 13 ori și a livrat 5 pase decisive.

UNFP, sprijin pentru fotbaliștii rămași fără contract

Uniunea națională a fotbaliștilor profesioniști din Franța (UNFP) îi ajută pe jucătorii rămași fără echipă să se reintegreze.

Fotbaliștii fac antrenamente împreună, coordonate de reprezentanți ai Centrului Național Sport al Apărării.

Acestora le sunt puse la dispoziție teste medicale și fizice, sisteme de monitorizare și avocați care îi ajută să evite situațiile nedorite, păcălelile din lumea fotbalului.

UNFP va disputa în această vară 7 meciuri amicale, unde jucătorii pot fi remarcați de diverse cluburi și transferați:

9 iulie: cu US Orleans, în Saran

12 iulie: cu Le Mans, în La Suze-Sur-Sarthe

16 iulie: cu Rouen, în Neufchatel-En-Bray

23 iulie: cu Fleury-Merogis, în Fleury

26 iulie: cu Laval, în Evron

1 august: cu Nancy, în Homecourt

6 august: cu Paris FC, în Meudon

