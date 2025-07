Genoa îi spune „pas” lui Ianis Hagi Anunțul făcut de mâna dreaptă a lui Dan Șucu : „Au fost invenții”

Răzvan Raț (43 de ani), membru în Consiliul de administrație al clubului Genoa, a dezvăluit că nu s-a pus niciodată problema ca Ianis Hagi (26 de ani) să ajungă la echipa patronată de Dan Șucu (62 de ani).

Ianis Hagi este liber de contract, după ce s-a despărțit de Rangers la finele stagiunii precedente.

Au existat numeroase speculații cu privire la viitoare destinație a internaționalului român, iar Genoa s-a aflat în capul listei.

De altfel, presa din Italia anunța un posibil transfer a lui Ianis la formația din Serie A încă din luna decembrie, când „grifonii” au fost preluați de Dan Șucu.

Răzvan Raț: „Nicio discuție pentru Ianis Hagi”

Membru în board-ul celor de la Genoa, fostul internațional român, Răzvan Raț, a dezmințit orice zvon cu privire la un posibil transfer a lui Ianis Hagi.

„Despre Ianis Hagi la Genoa n-a fost niciodată nimic! N-a fost nicio discuție, niciun plan, absolut nimic. Au fost, pur și simplu, invenții ale presei și cam atât”, a spus Răzvan Raț, potrivit RFI România.

Noi am vrut neapărat un singur jucător român la Genoa, iar el a și semnat cu noi. E vorba de Nicușor Stanciu. Suntem foarte mulțumiți că l-am adus pe el. Răzvan Raț pentru GOLAZO.ro

Hagi Jr. a fost dorit și în România de Gigi Becali, la FCSB, însă internaționalul refuză orice revenire în țară.

Viitorul Constanța, Fiorentina, Genk și Alaves sunt echipele la care a mai evoluat Ianis Hagi de-a lungul carierei.

1,5 milioane de euro este cota de piață a lui Ianis Hagi, conform Transfermarkt

Răzvan Raț: „Obiectivul pentru noul sezon va fi, din nou, rămânerea în Serie A”

De asemenea, Raț a vorbit despre rolul său la Genoa, dar și despre obiectivele echipei în noul sezon din Serie A.

„Sunt membru de Consiliu de Administrație. Mai departe, mă ocup de partea sportivă. Am știut de la bun început că Dan Șucu va prelua Genoa. Pentru că împreună am lucrat din interior la acest proiect. Faptul că, în premieră, fotbalul românesc are un patron la un club dintr-un campionat din Top 5 va rămâne în istorie.

Și cred că Dan Șucu va avea succes. Pentru că are ambiții mari și vrea să realizeze lucruri importante la Genoa. Obiectivul pentru noul sezon va fi, din nou, rămânerea în Serie A.

Ușor ușor însă, ne propunem să creștem. Atât eu, cât și Dan Șucu suntem oameni care ne dorim să câștigăm. De aceea spun că, la un moment dat, ne vom dori și altceva. Mai mult decât să fim la mijlocul clasamentului”, a concluzionat Răzvan Raț.

Genoa va începe noua stagiune pe teren propriu, pe 23 august, împotriva celor de la Lecce, într-o partidă programată la 19:30 (ora României).

