Dakar, decizie radicală Ce se va întâmpla cu raliul câștigat de Dacia în 2026

Ediția din 2027 nu se va mai desfășura în Arabia Saudită, din cauza preocupărilor legate de securitate.

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Amaury ‌Sport Organisation a anunțat că evenimentul care va avea loc între 1-15 ianuarie urmează să se desfășoare pe un alt continent, iar locația va fi stabilită în zilele următoare.

Arabia Saudită nu va mai găzdui Raliul Dakar în 2027

Organizatorii au precizat că decizia se aplică exclusiv ediției din 2027, urmând ca Raliul Dakar să revină în Arabia Saudită în 2028, care va marca aniversarea a 50 de ani a competiției.

„Amaury Sport Organisation și Saudi Motorsport Company au decis de comun acord ca ediția din 2027 a Raliului Dakar, programată în perioada 1-15 ianuarie, să nu se mai desfășoare în Regatul Arabiei Saudite, în urma evoluțiilor recente din regiune.

Această decizie este una excepțională și valabilă doar pentru această ediție”, se arată în comunicatul Amaury Sport Organisation, citat de reuters.com.

Sursa citată scrie că ediția din 2027 a raliului ar urma să se desfășoare în Africa.

2020 este anul în care Arabia Saudită a găzduit prima ediție a Raliului Dakar

Raliul Dakar este cel mai recent eveniment sportiv din Arabia Saudită afectat de tensiunile din regiune, pe fondul atacurilor lansate de rebelii houthi din Yemen, susținuți de Iran.

Mai multe competiții au fost afectate în ultima perioadă: turneul de golf Saudi International a fost amânat pe termen nedeterminat, Campionatele Mondiale de ciclism Urban au fost anulate la începutul acestei luni, iar turneul de tenis Six Kings Slam a fost reprogramat pentru luna decembrie.

Ediția din 2026 a fost câștigată de Dacia, la a doua participare, prin echipajul format din Nasser Al-Attiyah și Fabian Lurquin.

În luna februarie a acestui an, producătorul român și-a anunțat retragerea din Campionatul Mondial de Rally-Raid, astfel că nu va lua startul nici la ediția din 2027 a Raliului Dakar, considerată una dintre cele mai dificile competiții auto din lume.

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