Petrolul - Botoșani 3-1. Adrian Mutu (46 de ani) și-a lăudat jucătorii după victoria fără emoții în fața moldovenilor.

Noul antrenor al ploieștenilor a vorbit și despre lupta pentru locurile de play-off.

Petrolul Ploiești a făcut spectacol la primul meci oficial din 2025 pe Arena „Ilie Oană”. Tolea (min. 15), Grozav (min. 19)și Hanca (min. 24) au marcat pentru ploieșteni, în timp ce Lopez (min. 85) a înscris unicul gol al botoșănenilor.

Adrian Mutu, impresionat de jucătorii săi

La finalul partidei, Adrian Mutu a vorbit despre starea bună de spirit din vestiarul Petrolului, dar a comentat și șansele ploieștenilor de a se califica în play-off-ul Ligii 1.

„Au avut o săptămână bună, s-au pregătit bine, era păcat să nu încununeze această săptămână cu o victorie.

Nu vreau să fac comparații, nu este frumos să vorbesc despre alte vestiare, pe unde am fost, au fost vestiare OK. Dar aici e un spirit, cum spuneam și când am venit, cred în această echipă și ceea ce m-a convins este spiritul care îi leagă pe băieți.

Irobiso a avut o partidă bună, la fel ca toți ceilalți. În general nu-mi place să vorbesc doar despre un jucător, victoria aparține tuturor din acest grup”, a declarat Adrian Mutu.

Mutu vrea să o ducă pe Petrolul în play-off

Continuând, antrenorul ploieștenilor a dezvăluit ce trebuie să facă echipa sa pentru a se clasa pe primele 6 locuri, la finalul campionatului regulat.

„Despre momentele grele, jucătorii știu la ce se referă dar au trecut peste, se gândesc la fotbal, e important pentru cariera lor, atât cei tineri cât și cei bătrâni pentru că e bine acum la final de carieră să obțină niște lucruri într-o echipă așa cum e Petrolul, care nu a obținut o calificare în play-off până acum.

Ar fi bine și pentru ei și pentru oraș pentru că ați văzut, nu numai între noi dar și conexiunea cu publicul de aici este foarte bună.

Cel mai important este să aibă o atitudine bună și să dea totul pe teren pentru că publicul simte asta.

Ce poate face diferența? Constanța în rezultate pozitive, pentru că avem nevoie de puncte, atât noi cât și celelalte. Cred că din cele 3 echipe, cred că noi suntem outsideri.

Atât timp cât sunt șanse matematic, trebuie să credem în ele pentru frumusețea jocului și pentru meseria pe care o facem”, a continuat Mutu.

7 etape mai sunt de disputat din campionatul regulat.