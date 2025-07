„Mi se pare incredibil!” Cătălin Cîrjan și Andrei Mărginean, uimiți de ce s-a întâmplat la meciul dintre Csikszereda și Dinamo

CSIKSZEREDA - DINAMO 2-2. Cătălin Cîrjan (22 de ani), căpitanul „câinilor”, a fost consternat de faptul că suporterilor nu le-a fost permis să intre pe stadion.

Și Andrei Mărginean (24 de ani) a vorbit despre lipsa fanilor din tribune.

Au fost momente tensionate înainte de startul partidei de la Miercurea Ciuc. Mai mulți suporteri ai echipei antrenate de Zeljko Kopic nu au fost lăsați să asiste la meci și au fost agresați de forțele de ordine.

CSIKSZEREDA - DINAMO 2-2 . Cătălin Cîrjan: „Am intrat foarte rău în meci”

Vorbind despre partidă, Cîrjan a spus că nu înțelege ce s-a întâmplat în primele minute ale partidei.

„Primele 15 minute a fost foarte rău pentru noi, am intrat foarte rău în meci, am fost foarte moi. Din fericire, am avut o reacție foarte bună după, a fost 2-2, am revenit, dar din păcate nu am reușit să marcăm golul 3.

Trebuie să reglăm acest început de meci, trebuie să intrăm hotărâți, să arătăm pe teren ce înseamnă Dinamo, trebuie să începem mai bine meciurile.

Am intrat foarte moi, trebuia să intrăm cu agresivitate, cum am vorbit în vestiar, din păcate nu am făcut asta, dar o să reglăm lucrurile astea săptămâna aceasta și vom arăta mai bine săptămâna viitoare.

Nu există așa ceva (n.r. să-și fi dorit să câștige la „masa verde”, după ce a picat nocturna), vrem să câștigăm meciul pe teren. Am arătat, am revenit de la 0-2, a fost 2-2, am forțat, am avut multe ocazii, din păcate nu a intrat golul de 3-2 și asta a fost în seara asta.

Sunt sigur că va fi un sezon foarte bun pentru noi, din păcate am început cu un egal în deplasare, ne doream mai mult, trei puncte, dar o să arătăm dăruire, ne vom antrena mai mult și vom arăta mai bine”, a spus Cîrjan la Prima Sport.

Cu Botoșani vom arăta mai bine, trebuie să luăm cele trei puncte, jucăm acasă, în fața suporterilor noștri, am înțeles că au fost dați afară de pe stadion, mi se pare incredibil să se întâmple asta, dar îi așteptăm săptămâna viitoare alături de noi, să-i bucurăm acasă. Cătălin Cîrjan, căpitan Dinamo

Andrei Mărginean: „ Le-am simțit lipsa suporterilor”

Mărginean, care a centrat decisiv la reușita lui Musi, a analizat partida de la Miercurea Ciuc.

„O nou-promovată are mereu ambiții mari, să dovedească de ce merită să joace în Superliga.

Normal că le-am simțit lipsa suporterilor, cu ei aproape mereu am simțit că am jucat ca acasă și în deplasare, îmi doresc ca de meciul următor să fie în spatele nostru.

Cel mai bun obiectiv e să luăm fiecare meci în parte și să ne gândim la victorie de fiecare dată”, a spus Mărginean.

