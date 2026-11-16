Alan Ruschel (37 de ani), supraviețuitor al tragediei aviatice din 2016, în care a fost implicată Chapecoense, și-a ajutat echipa să revină în prima ligă din Brazilia chiar la ultimul său meci din carieră.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În curând se vor împlini 10 ani de la una dintre cele mai mari tragedii din istoria fotbalului brazilian. În noaptea de 28 spre 29 noiembrie 2016, aeronava în care se aflau jucătorii și membrii staff-ului de la Chapecoense s-a prăbușit în apropierea orașului Medellin, Columbia.

În urma accidentului, 71 de persoane și-au pierdut viața, în timp ce doar șase au supraviețuit, inclusiv Alan Ruschel.

Alan Ruschel, supraviețuitor al accidentului aviatic din 2016, s-a retras

În ciuda rănilor grave suferite și a operației la coloana vertebrală, fundașul stânga a revenit pe teren și și-a reluat cariera în 2017.

Acum, Ruschel a decis să agațe ghetele în cui chiar în tricoul echipei sale de suflet, Juventude.

A fost trimis pe teren în minutul 74 al confruntării cu Botafogo, câștigată de Juventude, scor 2-0. După ce echipa sa a obținut matematic promovarea în prima ligă din Brazilia, fundașul a avut parte de un rămas-bun emoționant.

La finalul partidei, fotbalistul a făcut un tur de onoare pe stadionul Alfredo Jaconi, arena clubului.

Înainte de meci, el a fost purtat pe brațe de fani.

This is how Alan Ruschel, the last survivor of the Chapecoense air disaster still playing football, was greeted before the final game of his career 💚 His club, Juventude, won 2-0 and secured promotion to Brazil's top flight 🥹 https://t.co/nB3bf6r6Yt — Men in Blazers (@MenInBlazers) November 15, 2026

„Am ajuns aici în 2007, când echipa evolua în Serie A, și tot în prima ligă o las.

Corpul meu nu mai răspundea comenzilor. Am trecut prin două operații consecutive la genunchi și începusem să mă lupt cu propriul corp.

Nu mai funcționa nimic așa cum trebuia, deși să fiu pe teren a fost întotdeauna o plăcere”, a declarat Alan Ruschel pentru un post brazilian, citat de bbc.com.

Alan Ruschel: „29 noiembrie 2016, o zi care mi-a schimbat viața pentru totdeauna”

Ruschel a rememorat și tragedia aviatică din 2016:

„Fotbalul mi-a oferit momente minunate, dar viața mi-a scos în cale provocări pe care nu mi le-aș fi imaginat niciodată. 29 noiembrie 2016, o zi care mi-a schimbat viața pentru totdeauna.

Rămășițele aeronavei în care se afla echipa braziliană Chapecoense Foto: IMAGO

Mi-am pierdut prieteni, colegi și oameni alături de care împărtășeam visuri și proiecte.

Iar Dumnezeu mi-a oferit o a doua șansă. Nu știam dacă voi mai putea juca fotbal vreodată, dar am crezut că, dacă sunt încă aici, viața mea are în continuare un scop.

Iar astăzi am privilegiul de a putea alege momentul în care să-mi iau rămas-bun”, a concluzionat Alan Ruschel.

412 meciuri a strâns Alan Ruschel în carieră la echipele de club la care a evoluat. A marcat 12 goluri și a reușit tot atâtea pase decisive

De-a lungul carierei, brazilianul a trecut pe la Esportivo, Juventude, Pelotas, Sao Paulo-RS, Luverdense, Chapecoense, Internacional, Athletico Paranaense, Goiás, Cruzeiro, América-MG și Londrina.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport