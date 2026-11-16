Sergej Barbarez (55 de ani), selecționerul Bosniei, ar lua în calcul să menajeze mai mulți titulari pentru confruntarea cu România, ultima din faza grupelor Ligii Națiunilor.

Bosnia - România se joacă marți, de la ora 21:45, și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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Bosnia a acumulat 8 puncte după 5 meciuri din grupă și și-a asigurat matematic calificarea la barajul de promovare în Liga A.

Bosnia ar putea menaja titularii cu România

Sergej Barbarez se confruntă însă cu o problemă majoră înaintea confruntării cu România.

Nu mai puțin de opt jucători importanți riscă să fie suspendați pentru prima manșă a barajului în cazul în care vor încasa un cartonaș galben în partida de la Zenica.

Este vorba despre Kerim Alajbegovic, Sead Kolasinac, Amar Memic, Zinedin Smajlovic, Ivan Sunjic, Ermin Mahmic, Ermedin Demirovic și Armin Gigovic.

Dintre cei menționați doar Demirovic, Alajbegovic, Gigovic și Kolasinac au jucat în eșecul cu Suedia, scor 2-3.

„Barbarez nu trebuie să se gândească doar la rezultat cu România, ci și la situația cartonașelor. E o problemă mare pentru staff, ținând cont că un număr mare dintre jucătorii aflați în pericol de suspendare sunt titulari.

Kolasinac, Demirovic și Gigovic în special, cei 3 având contribuții importante la ultimul meci cu Suedia. Naționala va încerca să câștige în fața propriilor fani, dar în același timp va trebui să evite suspendări”, scrie tuzlainfo.ba.

Interesant este că nici selecționerul Bosniei nu este scutit de această problemă.

Barbarez a fost avertizat în partida disputată în deplasare cu Polonia, la Varșovia, astfel că un nou cartonaș galben în confruntarea cu România l-ar împiedica să-și conducă echipa de pe bancă în prima manșă a barajului.

Bosnia își va afla adversara vineri, de la ora 13:00, în urma tragerii la sorți care va avea loc la Nyon, în Elveția.

România, obligată să câștige în Bosnia pentru a evita barajul din Liga Națiunilor

Deși au doar 3 puncte după 5 meciuri, „tricolorii” încă pot evita ultimul loc în grupă. Trebuie bifate însă două condiții:

România să câștige marți în fața Bosniei;

Suedia să nu piardă în Polonia.

Sunt însă două mari probleme. Nordicii sunt deja siguri de promovare, având locul 1 asigurat. Au însă ocazia să termine neînvinși grupa. Iar Bosnia s-a dovedit a fi un adevărat coșmar pentru „tricolori”.

România nu a mai câștigat în Bosnia din 2002, când a învins cu 3-0, în preliminariile Euro 2004. Ex-iugoslavii au câștigat ultimele 3 meciuri directe și au și 3 victorii consecutive acasă în fața noastră.

Clasarea pe locul 3 ar duce la evitarea barajului pentru menținerea în LIga B și la orice emoție în privința retrogradării în ceea ce va fi ultimul eșalon valoric al competiției la ediția viitoare.

Clasamentul grupei B4

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Suedia 5 13 2 Bosnia și Herțegovina 5 8 3 Polonia 5 4 4 România 5 3

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