S-a stins conflictul cu Șumudică? Chipciu a lămurit situația: „M-a deranjat foarte mult”

Rapid - U Cluj 0-2. La finalul meciului, capitanul oaspeților, Alexandru Chipciu (35 de ani), a declarat că nu-i poartă ranchiună antrenorului de la echipa adversă, Marius Șumudică (54 de ani).

Universitatea Cluj a învins-o pe Rapid, scor 2-0, sâmbătă seară, în Giulești, într-o partidă din etapa #5 din play-off-ul Ligii 1.

Chipciu, despre Șumudică: „Mă pot certa și împăca cu el de 400 de ori”

Chiar dacă în trecut au existat schimburi acide de replici între Alexandru Chipciu și Marius Șumudică, fotbalistul spune că nu e supărat pe tehnicianul din Giulești.

„N-am vorbit (n.r. - cu Șumudică) după acea declarație. I-am dat, cred, o dată mesaj că îi așteptăm în play-off. Chiar am vrut asta, nu am dat la mișto. Nu am răutate pentru niciun om pe lumea asta.

Am spus ce am spus atunci. S-a și legat de domnul Boc (n.r. - primarul Clujului Emil Boc), a fost o nebunie. M-a deranjat foarte mult, dar a fost antrenorul meu.

Cu domnul Șumudică am impresia că pot să mă cert și să împac de 400 de ori. Mi se pare un antrenor care a adus-o înapoi în luptă pe Rapid ”, a declarat Alex Chipciu, după meci, conform digisport.ro.

„Circarul” vs. „Filozoful”

În disputele din sezonul regulat, Alexandru Chipciu l-a acuzat pe antrenorul Rapidului că face „circ”, în timp ce Șumudică a replicat numindu-l pe fotbalist „filozof și critic de modă”.

Alexandru Chipciu: „ Asta e România, promovăm tragicomedia, gecile Burberry . În 2025, dacă iei haine de la băieți... nu mai există haine de la băieți, pentru că dacă dai vreo spargere, cum au dat ăia la coiful dacic, te caută poliția. Băieții înseamnă haine fake de 2-300 de euro, geaca Burberry e 3.000, vrem să vedem factura că nu a dat 3.000 pe ea. Să vă mai zic ceva, în 2025 se poartă firmele astea mai șmechere cu scrisul mic, scrisul ăla mare e depășit total, dar asta e părerea mea. Asta e viața, promovăm circul ”.

Marius Șumudică: „Pentru mine nu e un caz Chipciu. Eu îl respect ca jucător. Nu știu cum să-i răspund filosofului, criticului de modă Chipciu , cel care ia de gât un suporter în parcare, cel pe care îl dau afară de la antrenament pentru că ia la bătaie un jucător”.

Citește și