„Am avut penalty clar!” Ion Marin aruncă vina pe arbitraj pentru eșec: „Când joci cu Spania și ți se întâmplă asta...”

Ion Marin (70 de ani) a oferit primele reacții după eșecul din grupa de la Euro U19. Selecționerul e de părere că România a fost dezavantajată de arbitraj, dar felicită echipa pentru efortul depus.

Ion Marin consideră că România trebuia să benefieze și de penalty, și de validarea golului anulat al lui Barbu.

România U19 - Spania U19 1-3 . Ion Marin: „Am avut penalty clar”

„Scorul pare sever, pentru că am făcut o mare gafă în primele minute și am primit gol foarte repede, am reușit să egalăm apoi.

Ceea ce vă voi spune probabil că o să vă supere un pic, dar am avut penalty clar, am avut și gol valabil anulat. Acum, să mă ierte Dumnezeu, dar când joci contra Spaniei și ți se anulează două posibilități de a înscrie, e destul de dificil.

Sigur, am întâlnit o echipă foarte bună, care spre finalul jocului au controlat în totalitate, dar am avut și noi șansele noastre, pe unele le-am ratat, la altele am tras în jucători, în portari, dar echipa a jucat, nu am fost nimic mai prejos față de Spania, dar rămâne să ne batem pentru locul 2 cu Danemarca”, a declarat Ion Marin.

Întrebat despre jucătorii pe care i-a remarcat, tehnicianul a răspuns:

„Eu remarc întreaga echipa și i-am felicitat pentru efortul depus, îmi pare rău că s-a întâmplat așa cu Chinteș și l-am pierdut. O disjuncție de umăr, va sta câteva luni.

Pe Băsceanu, la pauză, l-am schimbat ca să introduc un jucător mai proaspăt. Pe David l-am schimbat pentru că luase galben, eram conduși și mă gândeam deja la ultimul meci”.

