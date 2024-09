La trei ani de la transferul la Galatasaray, Alexandru Cicâldău (27 de ani) a revenit la Universitatea Craiova.

Mijlocașul a dezvăluit că are nevoie de timp pentru a intra în ritm, însă este sigur că va reuși să ajungă la nivelul necesar pentru a evolua în echipa națională.

Dorit în această vară și de Petrolul Ploiești și de FCSB, Cicâldău a revenit în Bănie. Oltenii au plătit 1,5 milioane de euro pentru a-și asigura serviciile mijlocașului.

Alexandru Cicâldău a revenit la Universitatea Craiova: „Nu a fost o perioadă foarte liniștită pentru mine”

„Sunt foarte bucuros că am venit din nou la Universitatea Craiova, mi-am dorit foarte mult acest lucru în ultima perioadă, sunt foarte nerăbdător să încep treaba.

Nu pot să spun că a fost o perioadă foarte liniștită pentru mine, atât ca jucător cât și ca om.

Vreau să le mulțumesc suporterilor care mi-au trimis foarte multe mesaje , îi știam foarte bine, mă bucur că atunci când am plecat am lăsat o impresia foarte bună și sunt foarte nerăbdător să las o impresie și mai bună”, a declarat Cicâldău pentru UCV TV.

54 de goluri a influențat Alexandru Cicâldău în cele 129 de meciuri jucate în tricoul Universității Craiova. A înscris de 33 de ori și a oferit 21 de pase decisive

„Contează foarte mult când ești dorit undeva”

Cicâldău recunoaște că a fost influențat de mesajele primite de la suporterii olteni, care l-au susținut chiar și atunci când nu mai juca pentru Universitatea

„ Deși sunt dobrogean, oamenii mă percep a fi crescut aici. Aici mă simt și m-am simțit foarte bine. M-am întors alt jucător, cu o experiență mai mare atât ca jucător cât și ca om și a contat foarte mult și susținerea lor pe toată durata carierei mele de fotbalist, suporterii Universității m-au susținut și în acei trei ani cât am fost plecat.

Nu pot să spun că mă gândeam că cineva mă poate influența, dar contează foarte mult când ești dorit undeva. Mai ales de prieteni, că îți doresc binele, de suporteri, care își exprimă dorința de a te avea înapoi”, a mai spus Cicâldău.

„Sunt sigur că voi reveni foarte curând la națională”

Cicâldău a adunat 38 de meciuri în tricoul naționalei, însă în ultima perioadă a prins din ce în ce mai puține minute. A fost prezent și la EURO 2024, dar a intrat doar pe finalul partidei cu Olanda.

Mircea Lucescu nu l-a convocat pentru duelurile cu Kosovo și Lituania din Liga Națiunilor, însă mijlocașul este sigur că va reuși să-l convingă pe selecționer că merită să joace.

„Cu siguranță am nevoie de puțin timp pentru a-mi intra în ritm, trebuie să am puțină răbdare în primul rând eu cu mine, deși am o dorință foarte mare să revin cât mai repede, să mă antrenez și mai ales să joc. Toate lucrurile trebuie să fie calculate și cu siguranță totul va fi bine.

Cât mai curând sper să revin la națională, este nevoie de un timp în care să-mi intru în ritm, să mă pregătesc, sunt sigur că voi reveni foarte curând acolo” , a mai spus mijlocașul Universității Craiova.