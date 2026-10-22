Amenzi după Poli - Steaua FRF a sancționat ambele cluburi pentru  comportamentul violent al fanilor

FRF a amendat Poli Timișoara și Steaua după incidentele provocate de suporteri la meciul din etapa #9 a Ligii 2, scor 1-1, disputat pe 8 octombrie, la Sibiu.

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Comisia de Disciplină a FRF a sancționat cu câte 10.000 de lei cluburile Politehnica Timișoara și Steaua București, după incidentele dintre suporteri de la partida directă.

Poli Timișoara și Steaua, amendate pentru incidentele violente provocate de suporteri la Sibiu

Decizia a fost luată în ședința din 21 octombrie 2026. Ambele formații au fost sancționate pentru comportamentul propriilor suporteri și pentru aruncarea unor obiecte spre alți spectatori sau în direcția terenului de joc.

Regulamentul prevede amenzi între 10.000 și 60.000 de lei pentru aruncarea obiectelor interzise spre alți spectatori sau spre terenul de joc.

În cazul repetării abaterii, penalitatea poate crește, iar sancțiunile pot ajunge inclusiv la disputarea unor partide fără spectatori.

Incidentele au necesitat intervenția Jandarmeriei

Partida dintre Poli Timișoara și Steaua a fost marcată de incidente între grupurile de suporteri, situație care a necesitat intervenția forțelor de ordine.

GOLAZO.ro a relatat despre conflictul dintre fani și intervenția Jandarmeriei, în contextul tensiunilor apărute în jurul meciului.

Incidentele au început cu câteva ore înaintea meciului. Suporterii Stelei s-au adunat în Piața Mare, iar cei ai Politehnicii Timișoara, în Piața Mică. În jurul orei 13:40, după schimburi de scandări și provocări, grupurile au încercat să ajungă unele la altele.

Jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene

Jandarmii au intervenit pentru a împiedica o confruntare directă. Potrivit relatărilor din presa locală, suporterii Stelei au aruncat cu sticle, pietre, bâte și materiale pirotehnice spre rivalii din Timișoara, iar forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și scuturi pentru a-i ține la distanță.

În timpul incidentelor au fost răsturnate și bănci, iar jandarmii au solicitat întăriri.

Trei suporteri au fost răniți

Potrivit Jandarmeriei, trei suporteri au primit îngrijiri medicale la fața locului, dar au refuzat transportul la spital.

Au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 3.300 de lei, și au fost constatate trei fapte de natură penală, două privind folosirea materialelor pirotehnice și una referitoare la deținerea de substanțe interzise.

După incidentele din centrul orașului, galeriile au fost conduse spre stadion pe trasee separate, sub supravegherea forțelor de ordine.

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