Amenzi după Poli - Steaua FRF a sancționat ambele cluburi pentru  comportamentul violent al fanilor
Suporteri răniți în urma incidentelor dintre galeriile Poli Timișoara și Steaua, în centrul Sibiului
Liga 2

Amenzi după Poli - Steaua FRF a sancționat ambele cluburi pentru comportamentul violent al fanilor

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 22.10.2026, ora 16:31
alt-text Actualizat: 22.10.2026, ora 16:31
  • FRF a amendat Poli Timișoara și Steaua după incidentele provocate de suporteri la meciul din etapa #9 a Ligii 2, scor 1-1, disputat pe 8 octombrie, la Sibiu.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Comisia de Disciplină a FRF a sancționat cu câte 10.000 de lei cluburile Politehnica Timișoara și Steaua București, după incidentele dintre suporteri de la partida directă.

Liga 2, etapa #11 Victorie pentru FC Bihor în primul meci al rundei. Programul + Clasamentul actualizat
Citește și
Liga 2, etapa #11 Victorie pentru FC Bihor în primul meci al rundei. Programul + Clasamentul actualizat
Citește mai mult
Liga 2, etapa #11 Victorie pentru FC Bihor în primul meci al rundei. Programul + Clasamentul actualizat

Poli Timișoara și Steaua, amendate pentru incidentele violente provocate de suporteri la Sibiu

Decizia a fost luată în ședința din 21 octombrie 2026. Ambele formații au fost sancționate pentru comportamentul propriilor suporteri și pentru aruncarea unor obiecte spre alți spectatori sau în direcția terenului de joc.

Regulamentul prevede amenzi între 10.000 și 60.000 de lei pentru aruncarea obiectelor interzise spre alți spectatori sau spre terenul de joc.

În cazul repetării abaterii, penalitatea poate crește, iar sancțiunile pot ajunge inclusiv la disputarea unor partide fără spectatori.

Incidentele au necesitat intervenția Jandarmeriei

Partida dintre Poli Timișoara și Steaua a fost marcată de incidente între grupurile de suporteri, situație care a necesitat intervenția forțelor de ordine.

GOLAZO.ro a relatat despre conflictul dintre fani și intervenția Jandarmeriei, în contextul tensiunilor apărute în jurul meciului.

Incidentele au început cu câteva ore înaintea meciului. Suporterii Stelei s-au adunat în Piața Mare, iar cei ai Politehnicii Timișoara, în Piața Mică. În jurul orei 13:40, după schimburi de scandări și provocări, grupurile au încercat să ajungă unele la altele.

Jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene

Jandarmii au intervenit pentru a împiedica o confruntare directă. Potrivit relatărilor din presa locală, suporterii Stelei au aruncat cu sticle, pietre, bâte și materiale pirotehnice spre rivalii din Timișoara, iar forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și scuturi pentru a-i ține la distanță.

În timpul incidentelor au fost răsturnate și bănci, iar jandarmii au solicitat întăriri.

Trei suporteri au fost răniți

Potrivit Jandarmeriei, trei suporteri au primit îngrijiri medicale la fața locului, dar au refuzat transportul la spital.

Au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 3.300 de lei, și au fost constatate trei fapte de natură penală, două privind folosirea materialelor pirotehnice și una referitoare la deținerea de substanțe interzise.

După incidentele din centrul orașului, galeriile au fost conduse spre stadion pe trasee separate, sub supravegherea forțelor de ordine.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum a ajuns un român să fie condamnat în Rusia la ani grei de închisoare pentru spionaj, după o vizită la Soci: „I-am spus să nu meargă acolo”
Cum a ajuns un român să fie condamnat în Rusia la ani grei de închisoare pentru spionaj, după o vizită la Soci: „I-am spus să nu meargă acolo”
Cum a ajuns un român să fie condamnat în Rusia la ani grei de închisoare pentru spionaj, după o vizită la Soci: „I-am spus să nu meargă acolo”
Poli Timisoara FRF liga 2 steaua bucuresti comisia de disciplina
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:32
Trump, atac la o legendă americană FOTO. L-a criticat aspru pe Lebron James: „O rușine totală!”. Reacția seacă a sportivului
Trump, atac la o legendă americană FOTO. L-a criticat aspru pe Lebron James: „O rușine totală!”. Reacția seacă a sportivului
10:37
Mauricio Pochettino, spectator de lux Pe cine a urmărit selecționerul SUA din tribune la meciul Universității Craiova
Mauricio Pochettino, spectator de lux Pe cine a urmărit selecționerul SUA din tribune la meciul Universității Craiova
10:02
Infantino, ce lovitură! Elvețianul a obținut susținerea „marelui dușman” la alegerile pentru șefia FIFA
Infantino, ce lovitură! Elvețianul a obținut susținerea „marelui dușman” la alegerile pentru șefia FIFA
10:04
Top weekend matches #11 Care sunt cele mai tari meciuri de fotbal ale weekendului 24-25 octombrie
Top weekend matches #11 Care sunt cele mai tari meciuri de fotbal ale weekendului 24-25 octombrie
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?

Dan Udrea: Cine ține stadionul în peșteră?
Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș

Cristian Geambașu: Fiind George Pușcaș
În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”

Cătălin Tolontan: În lumea bufonilor, Chivu e concentrat și i se spune că e „arogant”
De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: De-a baba oarba și v-ați ascunselea la COSR

Radu Naum: <span>De-a</span> baba oarba și <span>v-ați</span> ascunselea la COSR
Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?

Theodor Jumătate: Și Barça pierde. Prea bun Parisul?
De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?

Cristian Geambașu: De ce tace Rapid?
De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca derby-uri după-amiaza

Dan Udrea: De ce nu se pot juca <span>derby-uri</span> <span>după-amiaza</span>
Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară

Cătălin Tolontan: Emil Boc mai are puțin și introduce pokerul în programa școlară
Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei

Radu Naum: Fotbalul și groapa de gunoi a istoriei
Indolența

Cristian Geambașu: Indolența

Cristian Geambașu: Indolența
Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad

Theodor Jumătate: Lacrimile lui Assad
Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai să-l premiem și pe Valentin Ceaușescu!

Dan Udrea: Hai <span>să-l</span> premiem și pe Valentin Ceaușescu!
Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!

Cristian Geambașu: Bum, bum, bum, Angelina!
România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România într-un instantaneu

Silviu Tudor Samuilă: România <span>într-un</span> instantaneu
De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: De-abia aștept PSG - Barça

Theodor Jumătate: <span>De-abia</span> aștept PSG <span>-</span> Barça
Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!

Dan Udrea: Care e, dacă există, limita ultrașilor? Cum răspund Rapid, Dinamo, FCSB și Farul!
Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan

Cristian Geambașu: Noul Moruțan
Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?

Radu Naum: Unde ne duci, Gică?
Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran

Cristian Geambașu: Explicația pasivității lui Flueran
Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: Să-l căutăm pe acel domn și să-l punem prim-ministru!

Dan Udrea: <span>Să-l</span> căutăm pe acel domn și <span>să-l</span> punem <span>prim-ministru!</span>
Top stiri
Accidentare horror pentru Olaru! FOTO: Mijlocașul român, izbit violent de un adversar în Europa League. A părăsit terenul scuipând sânge
Stranieri
22.10
Accidentare horror pentru Olaru! FOTO: Mijlocașul român, izbit violent de un adversar în Europa League. A părăsit terenul scuipând sânge
Citește mai mult
Accidentare horror pentru Olaru! FOTO: Mijlocașul român, izbit violent de un adversar în Europa League. A părăsit terenul scuipând sânge
Inter D'Escaldes - U Craiova 1-3 Oltenii, la prima victorie europeană în acest sezon! Pe ce loc sunt după etapa #2 din Conference League
Conference League
22.10
Inter D'Escaldes - U Craiova 1-3 Oltenii, la prima victorie europeană în acest sezon! Pe ce loc sunt după etapa #2 din Conference League
Citește mai mult
Inter D'Escaldes - U Craiova 1-3 Oltenii, la prima victorie europeană în acest sezon! Pe ce loc sunt după etapa #2 din Conference League
„Nu sunt pregătit să joc cu Rapid” EXCLUSIV. Denis Drăguș s-a confesat apropiaților: „Stau numai prin clinici”
Superliga
22.10
„Nu sunt pregătit să joc cu Rapid” EXCLUSIV. Denis Drăguș s-a confesat apropiaților: „Stau numai prin clinici”
Citește mai mult
„Nu sunt pregătit să joc cu Rapid” EXCLUSIV. Denis Drăguș s-a confesat apropiaților: „Stau numai prin clinici”
FOTO | Mesaj apocaliptic al Waze, acum pe Centura Capitalei: "34.000 de wazeri în jurul tău". Șofer: Se asfaltează în sensul giratoriu de la Carrefour, coadă de la A1 până la Mogoșoaia
B365
21.10
FOTO | Mesaj apocaliptic al Waze, acum pe Centura Capitalei: "34.000 de wazeri în jurul tău". Șofer: Se asfaltează în sensul giratoriu de la Carrefour, coadă de la A1 până la Mogoșoaia
Citește mai mult
FOTO | Mesaj apocaliptic al Waze, acum pe Centura Capitalei: "34.000 de wazeri în jurul tău". Șofer: Se asfaltează în sensul giratoriu de la Carrefour, coadă de la A1 până la Mogoșoaia

Echipe/Competiții

fcsb 40 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 24 rapid 20 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei CFR Cluj Universitatea Craiova romania fcsb superliga
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Special
16.09

Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: „Ați văzut cum m-am ridicat?”

Citește mai mult
Profu' de Sport. Invitat: Adi Mutu VIDEO Cel mai sensibil moment al carierei: &bdquo;Ați văzut cum m-am ridicat?&rdquo;
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share