Tensiuni uriașe la Sibiu FOTO: Fanii Timișoarei și cei ai Stelei au intrat în conflict în centrul orașului! Altercații cu jandarmii și reporter amenințat
Conflict suporteri. Foto: captură turnulsfatului.ro
Liga 2

Tensiuni uriașe la Sibiu FOTO: Fanii Timișoarei și cei ai Stelei au intrat în conflict în centrul orașului! Altercații cu jandarmii și reporter amenințat

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 08.10.2026, ora 17:50
alt-text Actualizat: 08.10.2026, ora 18:29
  • Suporterii celor de la Poli Timișoara și Steaua au intrat în conflict cu câteva ore înaintea meciului din etapa #9 a Ligii 2.
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Cele două tabere au luat cu asalt centrul Sibiului, oraș în care se desfășoară partida, fanii Stelei ocupând Piața Mare, iar cei timișoreni Piața Mică, fiind separați de o coloană de jandarmi.

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Poli Timișoara - Steaua. Conflict între suporteri și jandarmi înainte de meci

Suporterii roș-albaștrilor ar fi intrat în conflict cu Jandarmeria, după ce au aruncat cu sticle și au mutat bănci în centrul Sibiului.

Forțele de ordine au intervenit cu spray-uri lacrimogene și au avut nevoie de întăriri pentru a face față situației.

Totodată, suporterii ar fi amenințat trecătorii care filmau momentul, iar unui reporter i-ar fi fost atrasă atenția că este în pericol dacă mai filmează. „Pot distruge tot în jurul meu, magazine, terase”, ar fi transmis un suporter, potrivit turnulsfatului.ro.

Au existat și altercații între suporterii celor două echipe, după mai multe scandări, însă aceștia s-au așezat ulterior la terasele din zonă, sub supravegherea jandarmilor.

Momentul în care fanii Stelei s-au adunat în centrul Sibiului:

Suporterii timișoreni în drum spre arena din Sibiu:

Poli Timișoara a avut un start foarte de bun de sezon, ocupând locul 2 cu 20 de puncte adunate după primele 8 etape, în timp ce Steaua se află pe 18, cu doar 5 puncte adunate după același număr de partide.

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