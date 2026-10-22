Liga 2, etapa #11 Victorie pentru FC Bihor în primul meci al rundei. Programul + Clasamentul actualizat

FC Bihor - CSM Reșița 2-0. Victorie pentru orădeni în primul meci al etapei #11 din Liga 2.

Runda va continua sâmbătă, atunci când sunt programate alte 6 partide, printre care și Poli Timișoara - FC Bacău.

Meciurile din Liga 2 pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar unele dintre ele în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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După 10 etape disputate, CSM Slatina este lider în eșalonul secund, cu 25 de puncte acumulate.

Poli Timișoara se află pe poziția secundă, cu un singur punct mai puțin.

Chindia Târgoviște completează podiumul, cu 21 de puncte, la egalitate cu Popești Leordeni și CSM Reșița, ocupantele locurilor 4 și 5.

Joi, 22 octombrie

FC Bihor - CSM Reșița 2-0

Au marcat: Modan (16), Boța (23)

Stadion : „Iuliu Bodola”

: „Iuliu Bodola” Arbitru: Pavel Adelin, Asistenți: Lar Daniel-Ștefan, Antal Csaba

Sâmbătă, 24 octombrie

Cetatea Suceava - CSM Slatina, live la 11:00

Meciul poate fi urmărit pe FRF TV

Stadion: Areni

CS Dinamo - Popești Leordeni, live de la 11:00

Stadion: CNAF Buftea iarbă

Gloria Bistrița - CSC Dumbrăvița, live de la 11:00

Stadion: Complexul Sportiv „Jean Pădureanu”

Metalul Buzău - Ștefănești, live de la 11:00

Stadion: Gloria

Unirea Slobozia - Concordia Chiajna, live de la 11:00

Stadion: 1 Mai

Poli Timișoara - FC Bacău, live de la 13:00

TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1

Stadion: Electrica

Duminică, 25 octombrie

Chindia - CSM Olimpia Satu Mare, live de la 11:00

TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1

Stadion: „Eugen Popescu”

CS Afumați - Steaua, live de la 11:00

Stadion: 1 Mai

CSC Șelimbăr - ASA Târgu Mureș, live de la 11:00

Stadion: Municipal

Luni, 26 octombrie

Metaloglobus - Râmnicu Vâlcea, live de la 17:00

TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1

Stadion: Clinceni Arena

Clasamentul în Liga 2

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 CSM Slatina 10 25 2 Politehnica Timișoara 10 24 3 Chindia Târgoviște 10 21 4 Popești Leordeni 10 21 5 CSM Reșița 11 21 6 FC Bacău 10 18 7 Concordia Chiajna 10 18 8 Cetatea Suceava 10 18 9 FC Bihor 11 18 10 Metalul Buzău 10 18 11 CS Afumați 10 17 12 Gloria Bistrița 10 15 13 Metaloglobus 10 12 14 Râmnicu Vâlcea 10 11 15 ASA Târgu Mureș 10 11 16 Unirea Slobozia 10 7 17 Steaua București 10 7 18 CS Dinamo 10 7 19 Olimpia Satu Mare 10 6 20 CSC Șelimbăr 10 6 21 Ștefănești 10 6 22 CSC Dumbrăvița 10 3

Tot ce trebuie să știi despre Liga 2, sezonul 2026/26

Liga 2 se va disputa în două faze, precizează frf.ro:

prima fază a competiţiei va consta într-un sezon regular, la care vor participa toate cele 22 de echipe şi în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 etape.

va consta într-un sezon regular, la care vor participa toate cele 22 de echipe şi în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 etape. a doua fază a competiţiei va consta într-un play-off şi un play-out, în care echipele vor fi repartizate pe baza clasamentului final al sezonului regular şi în care vor intra cu toate punctele acumulate până atunci.

În play-off vor participa primele șase clasate, iar partidele se vor juca tur-retur, rezultând astfel încă 10 meciuri pentru fiecare formație.

La finalul play-off-ului, primele două clasate vor promova direct în Liga 1, în timp ce ocupantele locurilor 3 și 4 vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 și 7 din play-out-ul SuperLigii, după următoarea schemă:

Locul 3 din Liga 2 contra locului 8 din play-out-ul SuperLigii

Locul 4 din Liga 2 contra locului 7 din play-out-ul SuperLigii

În play-out vor participa celelalte 16 echipe rămase, împărţite în două grupe, A şi B, cu câte opt echipe fiecare.

În grupa A vor evolua echipele clasate la finalul sezonului regular pe locurile 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 și 22 iar în grupa B vor evolua echipele de pe locurile 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 și 21.

Participantele din fiecare grupă vor juca între ele o singură dată, rezultând un program de şapte etape şi șapte meciuri pentru fiecare echipă.

Din fiecare grupă a play-out-ului vor retrograda direct echipele clasate pe locurile 7 şi 8, în timp ce ocupantele locului 6 din fiecare grupă vor juca un meci de baraj în dublă manşă pentru menţinerea în Liga 2. Echipa gazdă din manşa tur a barajului va fi echipa din grupa A.

Dacă se retrag echipe în timpul sezonului regular, numărul de retrogradate se va micșora corespunzător, însă împărțirea în cele două grupe se va face în același mod, luând în considerare locurile echipelor retrase ca fiind ultimele.

Mai mult de jumătate dintre cele 22 de echipe participante în sezonul 2026/27 din Liga 2 nu au drept de promovare în Superliga din cauza formei de organizare:

Steaua București

CS Dinamo București

CSM Slatina

CS Gloria Bistrița

CS Afumați

CSC Dumbrăvița

CSC Șelimbăr

CSL Ștefăneștii de Jos

SCM Râmnicu Vâlcea

SC Popești Leordeni

CSM Olimpia Satu Mare

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