Liga 2, etapa #11 Victorie pentru FC Bihor în primul meci al rundei. Programul + Clasamentul actualizat
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Liga 2

Liga 2, etapa #11 Victorie pentru FC Bihor în primul meci al rundei. Programul + Clasamentul actualizat

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 22.10.2026, ora 17:57
alt-text Actualizat: 22.10.2026, ora 17:57
  • FC Bihor - CSM Reșița 2-0. Victorie pentru orădeni în primul meci al etapei #11 din Liga 2.
  • Runda va continua sâmbătă, atunci când sunt programate alte 6 partide, printre care și Poli Timișoara - FC Bacău.
  • Meciurile din Liga 2 pot fi urmărite în format liveSCORE pe GOLAZO.ro, iar unele dintre ele în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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După 10 etape disputate, CSM Slatina este lider în eșalonul secund, cu 25 de puncte acumulate.

Poli Timișoara se află pe poziția secundă, cu un singur punct mai puțin.

Chindia Târgoviște completează podiumul, cu 21 de puncte, la egalitate cu Popești Leordeni și CSM Reșița, ocupantele locurilor 4 și 5.

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Joi, 22 octombrie

FC Bihor - CSM Reșița 2-0

  • Au marcat: Modan (16), Boța (23)
  • Stadion: „Iuliu Bodola”
  • Arbitru: Pavel Adelin, Asistenți: Lar Daniel-Ștefan, Antal Csaba

Sâmbătă, 24 octombrie

Cetatea Suceava - CSM Slatina, live la 11:00

  • Meciul poate fi urmărit pe FRF TV
  • Stadion: Areni 

CS Dinamo - Popești Leordeni, live de la 11:00

  • Stadion: CNAF Buftea iarbă

Gloria Bistrița - CSC Dumbrăvița, live de la 11:00

  • Stadion: Complexul Sportiv „Jean Pădureanu”

Metalul Buzău - Ștefănești, live de la 11:00

  • Stadion: Gloria 

Unirea Slobozia - Concordia Chiajna, live de la 11:00

  • Stadion: 1 Mai

Poli Timișoara - FC Bacău, live de la 13:00

  • TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
  • Stadion: Electrica 

Duminică, 25 octombrie

Chindia - CSM Olimpia Satu Mare, live de la 11:00

  • TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
  • Stadion: „Eugen Popescu”

CS Afumați - Steaua, live de la 11:00

  • Stadion: 1 Mai

CSC Șelimbăr - ASA Târgu Mureș, live de la 11:00

  • Stadion: Municipal 

Luni, 26 octombrie

Metaloglobus - Râmnicu Vâlcea, live de la 17:00

  • TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
  • Stadion: Clinceni Arena

Clasamentul în Liga 2

LocEchipaMeciuriPuncte
1CSM Slatina1025
2Politehnica Timișoara1024
3Chindia Târgoviște1021
4Popești Leordeni1021
5CSM Reșița1121
6FC Bacău1018
7Concordia Chiajna1018
8Cetatea Suceava1018
9FC Bihor1118
10Metalul Buzău1018
11CS Afumați1017
12Gloria Bistrița1015
13Metaloglobus1012
14Râmnicu Vâlcea1011
15ASA Târgu Mureș1011
16Unirea Slobozia107
17Steaua București107
18CS Dinamo107
19Olimpia Satu Mare106
20CSC Șelimbăr106
21Ștefănești106
22CSC Dumbrăvița103

Tot ce trebuie să știi despre Liga 2, sezonul 2026/26

Liga 2 se va disputa în două faze, precizează frf.ro:

  • prima fază a competiţiei va consta într-un sezon regular, la care vor participa toate cele 22 de echipe şi în care vor juca fiecare cu fiecare o singură dată, cu un total de 21 etape.
  • a doua fază a competiţiei va consta într-un play-off şi un play-out, în care echipele vor fi repartizate pe baza clasamentului final al sezonului regular şi în care vor intra cu toate punctele acumulate până atunci.

În play-off vor participa primele șase clasate, iar partidele se vor juca tur-retur, rezultând astfel încă 10 meciuri pentru fiecare formație.

La finalul play-off-ului, primele două clasate vor promova direct în Liga 1, în timp ce ocupantele locurilor 3 și 4 vor disputa un meci de baraj cu locurile 8 și 7 din play-out-ul SuperLigii, după următoarea schemă:

  • Locul 3 din Liga 2 contra locului 8 din play-out-ul SuperLigii
  • Locul 4 din Liga 2 contra locului 7 din play-out-ul SuperLigii

În play-out vor participa celelalte 16 echipe rămase, împărţite în două grupe, A şi B, cu câte opt echipe fiecare.

În grupa A vor evolua echipele clasate la finalul sezonului regular pe locurile 7, 10, 11, 14, 15, 18, 19 și 22 iar în grupa B vor evolua echipele de pe locurile 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 și 21.

Participantele din fiecare grupă vor juca între ele o singură dată, rezultând un program de şapte etape şi șapte meciuri pentru fiecare echipă.

Din fiecare grupă a play-out-ului vor retrograda direct echipele clasate pe locurile 7 şi 8, în timp ce ocupantele locului 6 din fiecare grupă vor juca un meci de baraj în dublă manşă pentru menţinerea în Liga 2. Echipa gazdă din manşa tur a barajului va fi echipa din grupa A.

Dacă se retrag echipe în timpul sezonului regular, numărul de retrogradate se va micșora corespunzător, însă împărțirea în cele două grupe se va face în același mod, luând în considerare locurile echipelor retrase ca fiind ultimele.

Mai mult de jumătate dintre cele 22 de echipe participante în sezonul 2026/27 din Liga 2 nu au drept de promovare în Superliga din cauza formei de organizare:

  • Steaua București
  • CS Dinamo București
  • CSM Slatina
  • CS Gloria Bistrița
  • CS Afumați
  • CSC Dumbrăvița
  • CSC Șelimbăr
  • CSL Ștefăneștii de Jos
  • SCM Râmnicu Vâlcea
  • SC Popești Leordeni
  • CSM Olimpia Satu Mare

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