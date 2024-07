Ana Bogdan (31 de ani, 50 WTA) a obținut calificarea la Jocurile Olimpice și va reprezenta România la Paris.

Turneul de tenis va avea loc între 27 iulie-4 august.

Anunțul jucătoarei din România a fost făcut prin intermediul rețelelor de socializare, joi, 20 iunie.

Ana Bogdan s-a calificat la Jocurile Olimpice 2024

Ana Bogdan a dezvăluit că încă de când era un copil visa să reprezinte România la Jocurile Olimpice. Va fi pentru prima dată când sportiva din România va participa la această competiție.

„Sunt atât de fericită că am ascultat ceea ce sufletul meu avea nevoie. Şi corpul meu de asemenea. Pentru că în urmă cu câteva zile, o parte din ceea ce am visat încă de când eram copil a devenit realitate.

Sunt calificată oficial pentru Jocurile Olimpice pentru prima dată în carieră.

Încă îmi amintesc atât de bine acel moment, stând în faţa televizorului, urmărind echipa de gimnastică a României câştigând medalia de aur la Jocurile Olimpice la Sydney 2000 şi i-am spus familiei mele că vreau să fiu ca ele.

Vreau să merg la Jocurile Olimpice pentru a-mi reprezenta ţara şi să câştig medalia de aur, aşa cum au făcut ele. Acum pot spune în sfârşit că primul pas spre acel vis a devenit realitate”, a scris Ana Bogdan.

Ana Bogdan: „Ultimele luni au fost un roller coaster emoțional pentru mine”

Ana Bogdan a povestit despre emoțiile trăite în ultimul timp, dar și cum a reușit să treacă peste lipsa de formă și greutățile întâmpinate.

Aceasta a ținut să precizeze că s-a calificat la Jocurile Olimpice grație rezultatului înregistrat la Roland Garros, ultimul turneu de Grand Slam.

„Ultimele luni au fost un roller coaster emoțional pentru mine, iar oamenii foarte apropiați știu ce vreau să spun și sunt atât de recunoscătoare că i-am avut alături în tot acest timp.

Am încercat să continui să joc turnee cu acel obiectiv în minte, fără să mă opresc, fără nicio pauză.

Pentru că rezultatele de care aveam nevoie pentru a mă califica nu erau încă acolo și în fiecare săptămână am avut o altă competiție, în alt loc, și am eșuat, și am eșuat, și am eșuat, am pierdut în tururile 1 și 2 în toate aceste turnee, a trebuit să gestionez și să găsesc un antrenor, o nouă echipă cu care să lucrez la mijlocul sezonului, cu 4 săptămâni înainte de termenul limită pentru Olimpiadă.

Dar în acele momente dificile, credința mea a devenit mai puternică și mi-am spus că, indiferent de cum ar fi lucrurile, trebuie să am încredere în planul mai bun care se desfășoară; ușile care îmi sunt destinate mie se deschid.

Am continuat să spun că trebuie să existe o cale, că o voi găsi și o voi face să se întâmple! Am găsit oamenii cu care să lucrez și sunt atât de fericită și recunoscătoare că îi am alături de mine, să învăț în fiecare zi și să îmi ating pas cu pas obiectivele!

A trebuit să mă mut de acasă pentru că principalele locuri de antrenament acum sunt Monaco și Piatti Center, care sunt grozave și mă bucur foarte mult de timpul petrecut acolo!

Dar totul a fost nou, oameni noi, locuri noi, sesiuni de antrenament noi, toate la un loc. În ultimul moment, după rezultatul de la Roland Garros, m-am calificat!”, a mai scris aceasta.