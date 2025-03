„Sunt aici pentru a fi umilită?” Andreea Prisăcariu, dezamăgită de ce a găsit în  Spania: „Pentru ce plătesc? De ce sunt aici?”

Andreea Prisăcariu (25 de ani, 363 WTA) s-a plâns condițiile deplorabile pe care le-a găsit la turneul ITF W35 de la Sabadell (Spania).

Sportiva din România a explicat că nu are voie să folosească sala de forță și nu l-a putut contacta pe directorul turneului, deși ea este cea care a plătit pentru a participa la competiția din Spania.

Andreea Prisăcariu, despre condițiile de la ITF Sabadell: „Sunt aici pentru a fi umilită?”

Prisăcariu, care participă de obicei la turnee de categorii inferioare, a dat de înțeles că nu este pentru prima oară când se confruntă cu asemenea probleme.

„Să-i văd pe «membrii» clubului folosind sala de forță? De ce sunt eu aici, ITF? Și, ca de obicei, nu va exista niciun răspuns.

Directorul turneului nu răspunde nici la telefon, nici la mesaje. Așa că spuneți-mi, de ce plătesc pentru a juca, pentru biletele de avion, pentru cazare (90 de euro pe noapte), fără mic dejun inclus. De ce sunt aici? Pentru a fi umilită?

Săptămână nouă, același c***t. Turneu de 35k, Sabadell, Barcelona. Azi e sâmbătă, mâine încep calificările. Am venit la club (Club Tennis Sabadell), mi-au luat buletinul pentru niște mingi uzate, am cerut să folosesc sala de sport și ghici ce? Nu am voie. NU AM VOIE SĂ FOLOSESC SALA DE SPORT.

Încă un c***t: pe site-ul oficial al hotelului scrie că sunt 500 de metri (n.r. - până la terenuri). De fapt, distanța e de 1,3 kilometri. Au pus așa ca să nu fie nevoiți să asigure transportul. Practic, pentru a ne păcăli să mergem 20 de minute pe deal. Heheheee minunat, ține-o tot așa, Spania!”, a scris Prisăcariu pe platforma X.

123.758 de dolari a câștigat Andreea Prisăcariu din premiile din tenis.