„Am semnat actele” Andrei Cordea pleacă de la CFR Cluj: „Win-win pentru toată lumea”

Andrei Cordea (27 de ani) va pleca de la CFR Cluj în această iarnă.

Ioan Varga, patronul formației din Gruia, a confirmat mutarea și a anunțat că toate documentele oficiale au fost semnate.

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Cordea își va continua cariera în China, la Yunnan Yukun, formație care a terminat sezonul recent încheiat pe locul 6.

Ioan Varga: „Este win-win pentru toată lumea”

Oficialul „feroviarilor” a subliniat că mutarea este avantajoasă pentru ambele părți.

„I-am dat voie să plece. Și-a făcut datoria față de CFR, iar noi ne-am făcut datoria față de el. Cred că este o despărțire amiabilă și este win-win pentru toată lumea. Va avea un salariu mult mai mare, în jur de un milion și ceva de euro.

Are și el o vârstă și vrea să se așeze și el, să câștige bani mai mulți. Și este normal acest lucru.

Noi suntem mulțumiți, jucătorul este mulțumit. I-am dat drumul, am semnat actele și din iarnă va pleca”, a declarat Ioan Varga, citat de digisport.ro.

Andrei Cordea a ajuns gratis la CFR Cluj în vara anului 2025, după despărțirea de Al Tai (Arabia Saudită).

El s-a impus rapid ca titular în tricoul „feroviarilor” și a devenit unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai grupării din Gruia.

FOTO. CFR Cluj - Dinamo 2-2

În acest sezon, atacantul a bifat 19 meciuri în tricoul celor de la CFR Cluj. A marcat 6 goluri și a reușit 4 pase decisive.

Novara, FC Hermannstadt, Academica Clinceni, FCSB, Al-Tai și CFR Cluj sunt echipele pentru care a jucat Andrei Cordea de-a lungul carierei.

3.000.000 de euro este cota lui Andrei Cordea, potrivit transfermarkt.ro

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