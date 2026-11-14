David Popovici (22 de ani) a fost prezent la inaugurarea bazinului olimpic în cadrul Allianz-Ţiriac Summer Arena .

. Multiplul campion român a vorbit despre măsurile pe care statul ar trebui să le ia pentru a susține sportul.

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David Popovici a fost întrebat de ce statul român continuă să întârzie investițiile în sport, în ciuda mesajelor transmise în repetate rânduri, în contextul în care un investitor privat a reușit să inaugureze rapid un complex la Otopeni.

David Popovici: „Sunt totuși un singur om. Trebuie să fim mai vocali”

„Oricât de vocal aș fi și, într-adevăr, am fost și sunt de fiecare dată când am ocazia, să atrag atenția asupra neregulilor sau lipsei implicării statului în astfel de treburi, sunt totuși un singur om.

Deși mulți împărtășesc aceleași convingeri, că statul ar trebui să se implice mai mult în educația și sportul în rândul copiilor, din păcate, trebuie să fim și mai vocali de data asta.

Cât despre ce a putut să facă o companie privată, mi-ar plăcea foarte tare să văd astfel de inițiative îmbrățișate inclusiv de alte companii private, pentru că sunt extrem de multe fonduri și bani la mijloc în alte companii.

Dacă statul întârzie sau poate nu va face niciodată, mi-ar plăcea să preia exemplul domnului Țiriac și al fundației și să se implice fiecare așa cum poate.

Am cumva speranța că din astfel de inițiative se pot inspira oamenii și noul guvern pentru a susține sportul așa cum pot ei, din rolul lor” a declarat David Popovici.

David Popovici: „Multora le este foarte dificil”

Campion olimpic și mondial la înot, Popovici are în continuare de încasat sume importante de la Agenția Națională pentru Sport (ANS), reprezentând premiile aferente medaliilor obținute.

David a transmis un mesaj autorităților în privința întârzierilor la plata acestor recompense și a vorbit despre dificultățile cu care se confruntă alți sportivi, pentru care banii promiși reprezintă o sursă importantă de venit.

„Eu am și privilegiul de a nu depinde de fondurile care ne sunt datorate, numai că, din nou, încerc să vorbesc în numele colegilor care nu au poate o platformă așa mare și să le reamintesc celor care trebuie să o facă mesajul ăsta.

Foarte mulți dintre colegii mei depind de asta. Întreaga lor carieră, întregul lor parcurs sportiv și, până la urmă, pâinea pe care o mănâncă depind inclusiv de premierile promise cu ani și ani și ani în urmă, inclusiv de dinainte să fi ajuns ei campioni mondiali, europeni, olimpici.

Chestii pe care simțeau că se pot baza în momentul în care au decis că: «Ok, voi lăsa totul deoparte, mă voi concentra strict pe sport».

Dar, uite, văd că acum multora dintre ei le este foarte dificil, am vorbit personal cu mulți”, a concluzionat Popovici.

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