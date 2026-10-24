„Un derby cum n-am mai văzut de mult timp” Andrei Cristea analizează meciul FCSB - Rapid: „Aș vrea ca el să înscrie” +106 foto
Andrei Cristea. Foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Superliga

„Un derby cum n-am mai văzut de mult timp” Andrei Cristea analizează meciul FCSB - Rapid: „Aș vrea ca el să înscrie”

alt-text Ionuț Cojocaru , Iosif Popescu (foto/video) , Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 24.10.2026, ora 20:03
alt-text Actualizat: 24.10.2026, ora 23:32
  • Andrei Cristea (42 de ani), fost atacant la FCSB și Dinamo, a analizat derby-ul dintre FCSB și Rapid.
  • Meciul se joacă astăzi, de la ora 21:00, pe Arena Națională, în etapa #13 din Superliga.
  • Partida va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
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Cristea consideră că partida va reprezenta primul test important pentru FCSB după revenirea lui Laurențiu Reghecampf.

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Andrei Cristea, înainte de FCSB - Rapid: „Va fi un meci dus la extrem”

Roș-albaștrii au câștigat primele două meciuri cu noul antrenor, 1-0 cu Oțelul și 2-1 cu FC Voluntari. Rapid vine după o serie de cinci victorii consecutive în campionat.

„Este un derby cum poate n-am mai văzut de mult timp, fiindcă sunt două echipe în revenire de formă.

Rapidul traversează o perioadă foarte bună. Mă bucur foarte mult pentru Daniel Pancu, care are aceste rezultate, și mai ales pentru FCSB, fiindcă odată cu revenirea lui Reghe au venit două victorii frumoase. Până la urmă, cine va câștiga va avea un avantaj important în lupta pentru campionat.

Nu știu dacă există o favorită. FCSB a trecut prin momente foarte dificile. Are niște jucători interesanți. Îmi plac foarte mult cei doi jucători tineri, Ricardo Pădurariu și Alex Stoian, doi jucători de perspectivă. Au obținut și rezultate cu ei în teren.

De partea cealaltă, Pancu e un strateg, un antrenor care analizează foarte bine adversarul. I-au ieșit foarte bine schimbările și a câștigat foarte multe meciuri prin ceea ce a simțit în timpul jocului”, a declarat Andrei Cristea.

Va fi un meci echilibrat. Din punctul meu de vedere, va fi un meci dus la extrem, cu agresivitate și cu o presiune transmisă dinspre tribune către teren. Andrei Cristea, fost fotbalist

Andrei Cristea: „FCSB trebuie să arate dacă are față de campioană”

Întrebat dacă derby-ul cu Rapid va arăta adevăratul nivel al echipei pregătite de Reghecampf, fostul atacant a răspuns:

„Au fost cele trei săptămâni de pregătire. Au fost niște metode diferite de antrenament.

Eu cred că, la experiența lui Reghe și a lui Neubert, adevărata față a FCSB-ului ar trebui să se vadă astăzi.

Joacă acasă, joacă pe un stadion plin. Au atâta experiență, știu despre ce este vorba și cred că, atât din punct de vedere fizic, cât și al organizării jocului, astăzi FCSB ar trebui să arate dacă are față de campioană sau nu”, a spus Cristea.

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FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Galerie foto (106 imagini)

FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) FCSB - Rapid, în etapa 21 din Liga 1 (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
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Andrei Cristea, despre Alexandru Stoian: „Trebuie tratată cu atenție această situație”

Alexandru Stoian (18 ani) a fost decisiv în primele două victorii obținute de FCSB cu Reghecampf pe bancă.

Tânărul atacant a marcat golul victoriei atât împotriva Oțelului, cât și în partida cu FC Voluntari, fiind poreclit „Golden Boy” de colegul său Risto Radunovic.

Trebuie tratată cu atenție această situație. Am mai văzut jucători tineri la Farul, au dat gol, apoi au dispărut. El se pare că are constanță, dă goluri decisive, asta mă încântă și sper să înscrie un gol important și în această seară. Andrei Cristea, fost fotbalist

Fostul atacant a vorbit și despre fotbaliștii care ar putea decide derby-ul, evidențiind doi jucători din ofensiva celor două echipe.

„Aș merge pe jucătorii cu experiență. Aș vrea ca Garita să înscrie și în acest meci, după ce a înscris etapa trecută.

Stojilkovic, un atacant de care fotbalul românesc ar avea nevoie. Din păcate, sunt atacanți străini care, din perspectiva echipei naționale, nu ne ajută cu absolut nimic”, a adăugat acesta.

Andrei Cristea: „Ducem lipsă de jucători care să confirme repede”

Întrebat dacă fotbalul românesc mai are un tânăr fotbalist capabil să ajungă la nivelul celor din generația sa, Cristea a răspuns:

„Sunt niște jucători tineri care înscriu în campionatul nostru. Noi, în momentul acela, jucam niște meciuri importante în Europa, jucam o semifinală de Cupa UEFA, jucam în grupele Champions League.

Dar e și timpul lor să se afirme și e timpul ca cei care vin din urmă să ajute cu succes echipa națională, pentru că vedem că e mare nevoie de jucători tineri.

Din păcate, ducem lipsă de jucători care să confirme repede și să fie certitudini”, a declarat Cristea.

Fostul internațional a fost întrebat și despre fotbaliștii români care ar putea ajunge să fie transferați pentru sume importante.

„Aș fi vrut să mă gândesc la un jucător de la Craiova. Aveam pretenții de la Baiaram, poate, dacă ar fi plecat pe o sumă importantă.

Un Cicâldău, care acum este în mare formă și ajută foarte mult echipa. În rest, nu știu, poate Moruțan, un jucător important, dar nicidecum cu o sumă foarte mare de transfer.

Sunt jucători importanți, însă cred că lipsesc cu desăvârșire jucătorii care vin din urmă și care să facă diferența, așa cum erau în urmă cu ceva timp”, a completat fostul atacant.

Andrei Cristea o vede pe Dinamo printre favoritele la titlu

Înaintea etapei #13, Dinamo conduce clasamentul Superligii, cu 29 de puncte, urmată de Rapid, cu 27, și Universitatea Craiova, cu 26.

„Cel mai spectaculos joc și cel mai bun început de campionat le are Dinamo, de departe.

Rămâne de văzut dacă au lotul pregătit pentru a se bate până la final.

Craiova, care este în mare revenire de formă, plus Rapidul, FCSB, U Cluj, sunt echipe care cu siguranță își vor spune cuvântul și vom vedea din iarnă încolo ce se va întâmpla”, a mai spus acesta.

Astăzi, vă spun sincer, nu țin cu absolut nicio echipă, pentru că aș vrea în primul rând să văd spectacol, să văd multe goluri. Andrei Cristea, fost fotbalist

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