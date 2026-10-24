Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul lui Inter Milano, a fost lăudat de presa italiană pentru modul în care reușește să schimbe jocul echipei în timpul meciurilor.

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Inter a început foarte bine sezonul din Serie A, ocupând primul loc în clasament după șapte etape, cu 19 puncte.

Cristi Chivu, lăudat de Corriere dello Sport: „Știe să corecteze lucrurile în timpul meciului”

Jurnaliștii italieni au analizat modul în care Chivu gestionează momentele dificile ale partidelor și au evidențiat capacitatea sa de a identifica problemele din jocul echipei.

„Dacă îi atragi atenția asupra acestui lucru, dacă îl întrebi cum reușește să ia anumite decizii inspirate sau să schimbe jocul echipei, Chivu devine modest și respinge complimentele.

În realitate, dacă ne uităm la toate momentele în care Chivu a reușit să schimbe cursul meciurilor prin deciziile sale, este imposibil să nu-i recunoaștem anumite calități”, au scris italienii, conform fcinter1908.it.

Dacă începem prost, este vina mea, dar dacă la pauză schimbăm soarta meciului, este meritul meu? Mai degrabă, este vorba despre mai mulți factori. Pauza îți permite să le explici mai bine jucătorilor ce se întâmplă într-un meci. Apoi, meritul le aparține fotbaliștilor, care înțeleg cum trebuie să reacționeze în fața anumitor dificultăți. Cristi Chivu, antrenorul lui Inter

Publicația a subliniat că abilitatea antrenorului român de a interveni la momentul potrivit reprezintă unul dintre punctele sale forte.

„Nu este niciodată simplu să-ți dai seama ce nu funcționează, ce poate fi îmbunătățit și apoi să intervii în mod corect.

Antrenorul român pare însă să aibă acest instinct. Unii ar putea spune că, dacă reușește să corecteze lucrurile ulterior, înseamnă că a greșit inițial.

Este, evident, cealaltă față a monedei. Dar asta nu schimbă faptul că abilitatea de a corecta lucrurile în timpul meciului reprezintă, în sine, o calitate”, au mai notat jurnaliștii italieni.

Schimbările lui Chivu au făcut diferența în acest sezon

Inter a reușit să întoarcă rezultatul în mai multe meciuri din acest sezon.

Cu Bologna, nerazzurrii au câștigat cu 3-1, după ce au fost conduși, iar Carlos Augusto și Ange-Yoan Bonny, introduși de Chivu în repriza secundă, au marcat ultimele două goluri.

Echipa antrenorului român a revenit de la 0-2 și în partidele cu Napoli (3-2) și Udinese (5-3), în timp ce meciul cu Roma s-a încheiat 2-2, după ce Inter a fost condusă la două goluri diferență.

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