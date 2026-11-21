Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a criticat dur condițiile în care s-a disputat partida cu Petrolul, pierdută de „câini”, scor 0-1, în etapa #16 din Liga 1.

Oficialul dinamovist consideră că incidentele de la Slobozia reprezintă o situație rușinoasă pentru fotbalul românesc.

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Dinamo a fost nevoită să dispute meciul cu Petrolul pe stadionul „1 Mai” din Slobozia, după ce Arena Națională a devenit indisponibilă din cauza lucrărilor de întreținere a gazonului.

Partida a fost marcată de mai multe incidente, cel mai grav fiind cel în care suporterii dinamoviști au provocat căderea monitorului VAR, în timp ce arbitrul Gabriel Mihuleac urma să verifice o posibilă lovitură de pedeapsă pentru Petrolul.

Andrei Nicolescu, după incidentele de la Slobozia: „Este o situație rușinoasă pentru fotbalul românesc”

La finalul partidei, Nicolescu a fost întrebat despre incidentul de la monitorul VAR.

„Nu știu să vă spun. Cred că aveți mai multe informații decât mine. Este o situație rușinoasă pentru fotbalul românesc.

Dacă nu înțelegem, nu eu, că nu am pârghii, dar oamenii care decid la nivel macro în România, că fără infrastructură fotbalul se va duce din ce în ce mai jos...

Din când în când vom mai râde de astfel de situații, ne vor mai bate niște echipe din Feroe”, a declarat Nicolescu, la Prima Sport

Oficialul dinamovist consideră că problemele nu țin doar de lipsa stadioanelor moderne, ci și de modul în care acestea sunt administrate.

„Nu astea sunt problemele, ci că nu avem infrastructură, nu avem grijă de ea, că ea costă mai mult decât în alte țări, că nu avem reguli să o protejăm. Astea sunt problemele reale.

Sunt situații în care ne aflăm din cauza lucrurilor pe care le facem deja de zeci de ani”, a adăugat președintele lui Dinamo.

Situația din seara asta este rușinoasă pentru România. Un meci de Superliga, pe care vrem să-l vindem, să avem parteneri, se joacă în condițiile astea din cauza unor probleme de infrastructură din Capitală și se ajunge în această situație din cauza altor probleme de infrastructură, aici, la Slobozia. De fapt, este o palmă peste obrazul fotbalului românesc Andrei Nicolescu, președinte Dinamo

Andrei Nicolescu, despre refuzurile primite de Dinamo: „Să moară capra vecinului”

Dinamo a fost nevoită să caute un alt stadion pentru partida cu Petrolul, după ce a fost anunțată că nu mai poate folosi Arena Națională.

Nicolescu a criticat lipsa de solidaritate dintre cluburi și administratorii stadioanelor.

„Asta e o altă palmă. Solidaritatea... Principiul «să moară capra vecinului», nu contează că mâine o să moară și capra mea.

Am avut două opțiuni mai bune, dar nu am fost primiți nici la Târgoviște, nici la Voluntari” , a spus oficialul dinamovist.

VIDEO. Monitorul VAR, dărâmat de suporteri în Dinamo - Petrolul! Haos de nedescris la Slobozia

Președintele lui Dinamo a fost întrebat și despre poziția primarului din Târgoviște, Daniel Cristian Stan, care explicase că disputarea a trei meciuri într-o săptămână pe stadionul „Eugen Popescu” ar fi afectat gazonul.

„Replica acidă este dată modului în care are grijă de infrastructura de acolo, nu mie.

Să susții că trei meciuri într-o săptămână strică un gazon este realitatea despre care vorbesc eu. Dacă nu ne putem asuma că putem să jucăm trei meciuri într-o săptămână, ăștia suntem...

În ambele cazuri au fost programate exact în aceste zile lucrări de mentenanță”, a declarat Nicolescu, referindu-se la variantele Târgoviște și Voluntari.

Am luat toate măsurile pe care le puteam lua într-un termen atât de scurt. Nu am ce să le reproșez colegilor din punctul de vedere al organizării. După război se nasc mulți isteți Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo

Andrei Nicolescu, despre nemulțumirile lui Nuno Campos: „A fost o alegere făcută împreună cu stafful”

Înaintea partidei cu Petrolul, Nuno Campos s-a arătat nemulțumit de condițiile găsite la Slobozia.

„Păi a fost deranjat de cum a organizat Dinamo? A fost deranjat de situația excepțională în care am fost puși toți.

Astăzi a făcut deplasarea la stadion, dar asta a fost o alegere făcută împreună cu stafful, în funcție de opțiunile pe care le-au avut pentru această zi.

Iar opțiunile pentru această zi au fost mai importante în ceea ce privește condițiile pe care le avem la Săftica pentru pregătirea meciului”, a explicat președintele lui Dinamo.

Nu cred că este normal să jucăm aici. Vestiarul este foarte mic, nu avem suficient spațiu, iar noi am făcut o oră și 40 de minute până la stadion, în timp ce cei de la Petrolul sunt aici încă de aseară. Atunci când încerc să-mi împing jucătorii la maximum, îmi fac datoria, dar avem nevoie de un stadion adecvat pentru a ne disputa meciurile de acasă. Nuno Campos, antrenor Dinamo

Dinamo va disputa următorul meci de pe teren propriu, împotriva celor de la Oțelul Galați, pe 7 decembrie. Andrei Nicolescu a anunțat că partida ar urma să se dispute pe Arena Națională.

„Din fericire, am reușit să semnăm contractul pentru meciul cu Oțelul pe Arena Națională. Din punctul acesta de vedere, avem un contract semnat pentru meci”, a declarat Nicolescu.

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