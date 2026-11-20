Naționala României va înfrunta Estonia în barajul pentru menținerea în Liga B din UEFA Nations League.

După tragerea la sorți desfășurată la Nyon, Federația Română de Fotbal a anunțat programul celor două partide. Detaliile, mai jos.

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Confruntarea se va disputa în dublă manșă, în martie 2027.

Când se joacă România - Estonia, barajul din Nations League

România va juca primul meci în deplasare, în Estonia, în timp ce returul va avea loc pe teren propriu, în fața suporterilor români, pe Arena Națională.

Meciul tur Estonia - România se va disputa pe 27 martie, de la ora 19:00, la Tallinn, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la TV pe Antena 1.

Meciul retur România - Estonia se va juca pe 30 martie, de la ora 21:45, la București, pe Arena Națională, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la TV pe Antena 1.

La meciul de acasă, stadionul va fi parțial închis. Mai exact, fanii nu vor avea acces în sectoarele 105, 106 și 107 din Peluza Sud a Arenei Naționale ca urmare a unei sancțiuni dictate de UEFA pentru incidentele produse la partida România - Polonia 2-1, jucat pe 14 noiembrie 2026.

România a ajuns la baraj după ce a încheiat pe ultimul loc Grupa B4, în timp ce Estonia a terminat pe poziția secundă în Grupa C4.

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