David Popovici (22 de ani), multiplul campion român la înot, și-ar dori să aibă din nou recordul mondial la proba de 100 de metri liber.

Recordul este deținut în acest moment de chinezul Pan Zhanle (22 de ani), care a obținut timpul de 46,40 secunde la această probă la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.

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Vineri, David Popovici a fost desemnat sportivul anului de la clubul CS Dinamo, la care este legitimat.

Acesta a devenit, în 2026, primul înotător din istorie care câştigă probele de 100 şi 200 de metri liber la trei ediţii consecutive ale Campionatului European.

David Popovici: „ Mi-aş dori să recapăt recordul mondial de la 100 de metri liber”

David Popovici a deținut recordul la proba de 100 metri liber, după ce a obținut timpul de 48,86 secunde la Campionatele Europene de la Roma din 2022.

Recordul acestuia a fost doborât însă de chinezul Pan Zhanle. În 2024, asiaticul a obținut timpul de 46,40 secunde la Jocurile Olimpice de la Paris.

„La Campionatul European am fost parte din cea mai rapidă finală din istorie la 100 de metri liber, ceea ce îmi spune că sportul ăsta mai are enorm de mult potenţial şi foarte mult loc să se dezvolte.

Deşi sunt foarte aproape de recordul mondial şi suntem extrem de mulţi înotători care am coborât sub 47 de secunde, la câteva sutimi diferenţă, mai e mult de muncă pentru noi toţi.

2026 a fost un an de tranziţie în materie de nivelul competiţiilor, intensitatea pregătirii şi aşa mai departe. Pentru că este fix în mijlocul ciclului olimpic.

Şi am venit din 2025, unde am avut un campionat mondial foarte puternic, către 2027, unde avem din nou campionatele mondiale.

Mi-aş dori să recapăt recordul mondial de la 100 de metri liber pentru că mi-am dat seama în ultima vreme că, OK, am devenit cel mai bun din lume şi demonstrez asta, dar parcă să fii cel mai bun în istorie are pentru mine o altă greutate. Am tot spus că o fac, o fac, o fac. Hai s-o facem!”, a declarat David Popovici, citat de primasport.ro.

Premiile acordate la „Gala Sportului Dinamovist 2026”

Vineri, la Opera Națională din București, au fost acordate mai multe premii pentru sportivii și antrenorii de la CS Dinamo.

Sportivul anului: David Popovici – înot

Antrenorul anului: Adrian Rădulescu

Laureați ai anului sportiv 2026:

Amalia Chelaru – canotaj

Cristina Druga – canotaj

Maria Lehaci – canotaj

Florin Lehaci – canotaj

Ștefan Berariu – canotaj

Victoria Petreanu – canotaj

Ancuța Bodnar – canotaj

Claudiu Neamțu – canotaj

Mateus Cozminciuc – canotaj

Andrei Mândrilă – canotaj

Sergiu Bejan – canotaj

Vlad Covaliu – scrimă

Răzvan Ursachi – scrimă

Mihaela Cambei – haltere

Luca Joldea – tir

Categoria Juniori / tineret:

Bianca Ifteni – canotaj

Aniela Tudor – gimnastică

Radu Matei – scrimă

Roxana Vișa – judo

Patrick Berbece – Andreea Sturzinschi dans sportiv

Echipe campioane în 2026:

Handbal masculin

Volei masculin

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