Partida dintre Dinamo și Petrolul, din etapa a #16 a Superligii, a fost întreruptă în prima repriză, după ce monitorul VAR de la marginea terenului a devenit inutilizabil.

Mai mulți suporteri din galeria dinamovistă au tras de cablurile instalației, iar arbitrul Gabriel Mihuleac nu a putut verifica imediat o fază controversată din careul gazdelor.

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Dinamo - Petrolul se dispută pe stadionul „1 Mai” din Slobozia, unde „câinii” au fost nevoiți să joace din cauza indisponibilității Arenei Naționale

Dinamo - Petrolul, întrerupt din cauza problemelor la monitorul VAR

În minutul 39, Rodrigo Martins a pătruns în careul lui Dinamo și a fost întâmpinat printr-o alunecare de David Irimia. Fundașul dinamovist a atins mingea, dar a intrat și în picioarele adversarului.

Arbitrul Gabriel Mihuleac a acordat inițial lovitură de la colț, însă faza a intrat în atenția arbitrilor VAR, care au considerat necesară o verificare.

În acel moment au apărut problemele tehnice. Mai mulți suporteri din galeria lui Dinamo au tras de cablurile monitorului VAR de la marginea terenului și l-au răsturnat, iar instalația a devenit inutilizabilă.

În minutul 43:30, membrii staffului tehnic încercau să repună monitorul în funcțiune. Un minut mai târziu, cele două echipe au fost trimise la marginea terenului, deoarece arbitrul nu putea continua procedura de verificare.

Ștefan Știucă, crainicul stadionului, a făcut un apel către fani prin instalația de sonorizare.

Vă rugăm frumos, ca să se poată relua partida, trebuie să lăsăm arbitrul să verifice faza. Vă rugăm frumos, fraților, să ne lăsați să verifice faza. Partida a fost întreruptă din cauza faptului că nu este utilizabil sistemul VAR! Ștefan Știucă, crainicul lui Dinamo

Cablurile instalației VAR au fost înlocuite. Mihuleac a acordat penalty

Potrivit comentatorilor Prima Sport, cablurile instalației VAR ar fi fost sustrase de suporterii dinamoviști, iar organizatorii au fost nevoiți să le înlocuiască pentru a permite reluarea jocului.

În timpul întreruperii, Gabriel Mihuleac a discutat cu cei doi asistenți și a fost surprins vorbind la telefon. Între timp, fotbaliștii au revenit pe teren și au început exercițiile de încălzire.

Comentatorii postului de televiziune au mai transmis că reprezentanții conducerii ar fi cerut ca partida să nu fie reluată înainte ca faza controversată să fie verificată la VAR.

Problema tehnică a fost remediată în minutul 45+9, iar arbitrul a putut analiza reluările.

După verificarea fazei, arbitrul Gabriel Mihuleac a revenit asupra deciziei inițiale și a dictat penalty pentru Petrolul, în urma intervenției lui Irimia asupra lui Rodrigo Martins.

Dan N'Lundulu a transformat penalty-ul și a adus-o pe Petrolul în avantaj.

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