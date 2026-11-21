Incidentul bizar de la partida Dinamo - Petrolul 0-1, unde monitorul VAR a fost scos din funcțiune de fani, a avut un precedent aproape identic în fotbalul din Germania.

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În luna martie, la meciul dintre Preußen Münster și Hertha Berlin din liga secundă, un suporter mascat a deconectat instalația chiar în momentul în care „centralul” mergea să revadă o fază de penalty.

S-a întâmplat și în Germania: „Scoateți VAR-ul din priză”

Scena din Germania s-a petrecut pe finalul primei reprize, după ce Niko Koulis (Münster) l-a faultat în careu pe Michaël Cuisance (Hertha).

Arbitrul Felix Bickel a lăsat jocul să continue, dar a fost chemat la marginea terenului pentru verificarea fazei. Când a ajuns în fața ecranului, acesta era complet negru.

Un fan mascat sărise gardul din sectorul ultrașilor gazdă și decuplase cablul de alimentare. Nu a fost o defecțiune tehnică, ci un protest premeditat: după doar câteva secunde, în peluza gazdelor a apărut un banner uriaș cu mesajul „Scoateți VAR-ul din priză”.

Clubul gazdă a reacționat printr-un comunicat oficial:

Un spectator mascat din sectorul fanilor activi a pătruns ilegal pe teren și a deconectat echipamentul tehnic. SC Preußen Münster regretă incidentul și va face tot ce îi stă în putință pentru a identifica și trage la răspundere făptașul sau făptașii. De asemenea, au fost luate măsuri imediate pentru a exclude incidente similare în viitor. SC Preußen Münster

Potrivit sportschau.de, gestul a stârnit furia oaspeților, antrenorul Herthei, Stefan Leitl, declarând: „Așa ceva pur și simplu nu se poate. Münster trebuie să se asigure că nu se întâmplă astfel de lucruri”.

Decizie dictată direct din camera VAR

Spre deosebire de meciul din România, partida din Germania nu a fost suspendată minute în șir pentru înlocuirea cablurilor.

Deoarece monitorul nu mai pornea, decizia a fost luată direct din camera VAR de către Katrin Rafalski.

Bickel a luat microfonul și a anunțat decizia prin stația de amplificare a stadionului:

„Colega mea Katrin Rafalski a stabilit că jucătorul cu numărul 24 de la Münster, Cuisance, este lovit clar la tibie. Ca urmare, decizia mea finală este: lovitură de pedeapsă”.

Fabian Reese a transformat penalty-ul, iar Hertha s-a impus în final cu 2-1.

Așa arată procedura corectă din punct de vedere al regulamentului. Formal, verificarea la monitor este doar o recomandare, arbitrul poate consulta ecranul, dar nu este obligat. Dacă monitorul nu funcționează, el se bazează pe evaluarea tehnică a arbitrului VAR. Alex Feuerherdt, purtătorul de cuvânt al arbitrilor germani

Sancțiunile dictate de federație: 15.000 de euro pentru sabotaj

Tribunalul Sportiv al Federației Germane de Fotbal (DFB) a considerat cazul unul fără precedent, iar Preußen Münster a fost sancționată cu o amendă de 15.000 de euro strict pentru sabotarea monitorului VAR.

Comisia a reținut ca circumstanțe atenuante faptul că faza a fost extrem de rapidă, că în zonă exista un om de ordine și că gruparea a promis suplimentarea agenților de pază la monitor, potrivit preussenjournal.de.

Totuși, DFB a taxat lipsa de reacție a agentului de pază prezent și vulnerabilitatea dispozitivului de securitate al clubului gazdă. Münster a acceptat sancțiunea.

Monitorul VAR, dărâmat de suporteri în Dinamo - Petrolul! Haos de nedescris la Slobozia

Episodul din Germania a fost reeditat pe stadionul „1 Mai” din Slobozia, în etapa a 16-a din Superliga.

În minutul 39 al meciului Dinamo - Petrolul, după un duel între David Irimia și Rodrigo Martins, arbitrul Gabriel Mihuleac a vrut să revadă faza la marginea terenului.

Mai mulți fani dinamoviști au tras de cablurile instalației și au răsturnat monitorul. Meciul a fost întrerupt timp de aproape 10 minute, echipele fiind trimise la marginea terenului.

După ce organizatorii au înlocuit complet cablurile, Mihuleac a putut viziona reluările în minutul 45+9 și a acordat penalty pentru Petrolul, transformat ulterior de Dan N'Lundulu.

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