Paul Papp (37 de ani), fundașul celor de la Petrolul Ploiești, a criticat dur comportamentul suporterilor dinamoviști după victoria obținută de echipa sa, scor 1-0, în etapa #16 din Liga 1.

Fanii „câinilor” au tras de cablurile monitorului VAR și au provocat căderea acestuia.

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Partida a fost întreruptă în prima repriză, în momentul în care arbitrul Gabriel Mihuleac încerca să verifice o posibilă lovitură de pedeapsă pentru Petrolul. Monitorul a devenit inutilizabil, iar reluarea jocului a fost întârziată.

Paul Papp, revoltat după incidentele de la Dinamo - Petrolul: „Așa ceva n-am mai întâlnit”

La finalul partidei, Papp a vorbit despre situația neobișnuită de la Slobozia și a criticat comportamentul galeriei dinamoviste.

„Nu am mai trăit niciodată așa ceva. I-am zis domnului arbitru central că nu se poate așa ceva. Nici el nu avea nicio vină, dar să vii la Slobozia, să scoată galeria lui Dinamo alea din priză, să fure ștecherul... Așa ceva n-am mai întâlnit.

În ce lume suntem? A treia, a patra? Suntem în 2026. Oamenii trebuie să fie civilizați. El, dacă nu are ce să facă, trebuie să suspende meciul. Nu a fost vina lui, a venit și domnul observator.

Nu știu cu cine vorbea la telefon. Bine că s-a rezolvat, am câștigat, am acumulat încă trei puncte în campionat”, a declarat Papp, la Prima Sport.

Ulterior, în zona mixtă, fundașul a revenit asupra incidentului și a lansat noi critici la adresa fanilor dinamoviști.

„Nu am mai văzut pe nicăieri un VAR doborât. Fanii lui Dinamo nu sunt civilizați, sunt pe ultimul loc în Liga 1. Mi-au înjurat familia tot meciul.

Nu sunt civilizați, mi-au înjurat familia, au furat prelungitorul. Băi, băieți, haideți să fim civilizați!”, a spus Papp.

Papp a mai evoluat de-a lungul carierei la FC Botoșani, FC Vaslui, Farul, Chievo Verona, Astra Giurgiu, FCSB, FC Wil, Karabukspor, Sivasspor și Universitatea Craiova.

Paul Papp, după victoria cu Dinamo: „ I-am dominat tactic de la un capăt la altul”

Dincolo de incidentele din tribune, fundașul Petrolului s-a declarat mulțumit de prestația echipei sale.

„Un joc foarte greu, pe care cred că l-am gestionat foarte bine, extraordinar. Tactic, i-am surprins de foarte multe ori. Știam cum joacă Dinamo, ne-am pregătit pentru asta.

Stafful tehnic și-a făcut treaba extraordinar și i-am dominat tactic de la un capăt la altul.

Mă bucur mult că n-am pierdut cu ei. Au o echipă bună, joacă fotbal, dar astăzi nu prea le-am dat spații. Ne-am apărat bine

Noi nu avem un Săpunaru și un Budescu. Nu ne gândim la titlu, ne bucurăm de fiecare meci. Nu știm, nu ne interesează dacă vom fi depunctați. Noi acum ne bucurăm de fotbal”, a declarat fundașul.

Contează să acumulezi puncte. Clasamentul este strâns, am acumulat 30 de puncte, vrem să fim cât mai sus și, dacă Dumnezeu ne ajută, o să fim în primele șase la sfârșitul campionatului. Jucăm un fotbal frumos. Câteodată vorbim, ne spunem: «Uite ce frumos ieșim!», de parcă am juca pe PlayStation. Ne mirăm și noi de ce ne iese. Paul Papp, jucătorul lui Petrolul

VIDEO. Monitorul VAR, dărâmat de suporteri în Dinamo - Petrolul! Haos de nedescris la Slobozia

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