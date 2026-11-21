România U17 a pierdut în fața Mexicului U17, scor 0-1, în prima rundă a grupei K de la Campionatul Mondial din Qatar.

Partida a fost urmărită din tribune de Gheorghe Hagi, selecționerul naționalei de seniori, dar și de foștii selecționeri Răzvan Lucescu și Cosmin Contra.

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Este prima participare din istoria României la un Campionat Mondial U17. „Tricolorii” fac parte din grupa K, alături de Mexic, Venezuela și Camerun.

România U17, învinsă de Mexic la debutul la Mondial, sub privirile lui Gică Hagi

Mexicanii au început mai bine întâlnirea, au avut mai mult posesia și au pus presiune pe apărarea României în primele minute.

„Tricolorii” au primit o lovitură încă din minutul 17, când Cosmin Matei, jucătorul lui CFR Cluj, a acuzat probleme musculare și nu a mai putut continua.

Acesta a fost înlocuit de Erik Mănăilă, de la Rapid.

Cosmin Matei, accidentat. Foto: Captură antenaplay.ro

România a echilibrat treptat jocul și a avut cea mai mare ocazie a primei reprize în minutul 29. Alexandru Goncear, fotbalistul Farului, a pătruns în careu, a driblat un adversar și și-a făcut loc pentru șut, însă a trimis pe lângă poartă.

Același Goncear a fost aproape de gol și în minutul 37, dar prima repriză s-a încheiat fără goluri.

După pauză, Mexicul a reușit să deschidă scorul în minutul 54.

Da'vian Kimbrough a pătruns printre apărătorii români și i-a pasat lui Adán Sánchez, care a șutat de la marginea careului și a înscris. Marcatorul a fost surprins cu lacrimi în ochi după reușită.

Selecționerul Mircea Diaconescu a folosit cartonașul mov pentru a solicita verificarea video a unei faze în care portarul mexicanilor ar fi atins mingea cu mâna în afara careului.

Arbitrul a analizat imaginile, dar și-a menținut decizia inițială.

Foto: Captură antenaplay.ro

România a încercat să revină și a mai avut o ocazie importantă în minutul 74.

Edu Corlat, jucătorul lui Real Madrid, a șutat de la marginea careului, însă mingea a trecut peste poartă.

„Tricolorii” nu au reușit să restabilească egalitatea până la final, iar Mexicul s-a impus cu 1-0.

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 Venezuela U17 1 3 2 Mexic U17 1 3 3 Camerun U17 1 0 4 România U17 1 0

Programul României U17 la Campionatul Mondial

Sâmbătă, 21 noiembrie, ora 17:30, Aspire Zone (Teren 8): Mexic - ROMÂNIA 1-0

1-0 Marți, 24 noiembrie, ora 14:30, Aspire Zone (Teren 9): Venezuela - ROMÂNIA

Vineri, 27 noiembrie, ora 18:00, Aspire Zone (Teren 8): ROMÂNIA - Camerun

Toate meciurile României vor putea fi urmărite exclusiv pe platforma de streaming Antena Play.

Mexic U17 - România U17 1-0

Min. 90+3 - Meciul se încheie

Min. 88 - Precup primește cartonașul galben

Min. 74 - Ocazie importantă pentru România! Edu Corlat, jucătorul lui Real Madrid, șutează de la marginea careului, dar mingea nu prinde spațiul porții.

Min. 70 - Lego și Cisneros intră în locul lui Hernández și Kimbrough.

Min. 67 - Goncear, autorul a două ocazii importante în prima repriză, este înlocuit de Denis Aevoaei, jucătorul celor de la Venezia.

Min. 65 - Orduno și Rivera intră în locul lui Arana și Gutierrez.

Min. 63 - Mircea Diaconescu folosește cartonașul mov și cere verificarea video a unei faze în care portarul Mexicului ar fi atins mingea cu mâna în afara careului. Arbitrul analizează faza, dar nu schimbă decizia inițială.

Foto: Captură antenaplay.ro

Min. 61 - Bota și Niculcea intră în locul lui Tripon și Bodnar.

Min. 56 - Juan Martinez îl înlocuiește pe Sanchez, la scurt timp după golul marcat de acesta.

Min. 54 - Adan Sanchez deschide scorul pentru Mexic! Da'vian Kimbrough își face spațiu printre apărătorii români și îi pasează lui Sanchez, care șutează de la marginea careului și înscrie.

După gol, marcatorul este surprins cu lacrimi în ochi.

Min. 46 - Meciul se reia

Min. 45 - Pauză

Min. 40 - Sanchez primește un cartonaș galben

Min. 37 - Transmisiunea live de pe AntenaPLAY se întrerupe imediat după o nouă ocazie mare a lui Goncear. Comentatorii anunță că problema tehnică este la Doha.

Min. 29 - Goncear, jucătorul Farului, pătrunde în careu, driblează un adversar și își face loc pentru șut, dar trimite pe lângă poartă.

Min. 18 - Erik Mănăilă, de la Rapid, intră în locul lui Cosmin Matei, de la CFR Cluj, accidentat.

Min. 17 - Cosmin Matei acuză probleme la coapsă și primește îngrijiri medicale. Se ridică, dar șchiopătează și iese temporar de pe teren.

Cosmin Matei, accidentat. Foto: Captură antenaplay.ro

Min. 5 - Mexicanii au posesia și își creează mai multe ocazii în primele minute ale partidei

Min. 3 - Gheorghe Hagi, selecționerul României, și Răzvan Lucescu sunt prezenți la meci

Gheorghe Hagi, prezent la meci. Foto: Captură antenaplay.ro

Min. 1 - Începe meciul! România are lovitura de start

Mexic U17 - România U17, echipele de start:

Mexic : Corona - Hernandez, Martinez, Godinez - Gutierrez, De la Fuente, Reyes, Velazquez - Sanchez, Arana, Kimbrough

: Corona - Hernandez, Martinez, Godinez - Gutierrez, De la Fuente, Reyes, Velazquez - Sanchez, Arana, Kimbrough Rezerve : Avalos, Cuenca, Valdez, Martinez, Ruiz, Lugo, Cisnero, Rivera, Tejeda, Orduno

: Avalos, Cuenca, Valdez, Martinez, Ruiz, Lugo, Cisnero, Rivera, Tejeda, Orduno Antrenor : Jurgen Castaneda

: Jurgen Castaneda România : Coșa - Matei, Bencze, Paul, Corlat - Precup, Silitră, Goncear - Bodnar, Corduneanu, Tripon

: Coșa - Matei, Bencze, Paul, Corlat - Precup, Silitră, Goncear - Bodnar, Corduneanu, Tripon Rezerve : Kroes, Croitor, Loghin, Muntean, Aevoaei, Mănăilă, Niculcea, Pădure, Bota, Stancu

: Kroes, Croitor, Loghin, Muntean, Aevoaei, Mănăilă, Niculcea, Pădure, Bota, Stancu Antrenor : Mircea Diaconescu

: Mircea Diaconescu Stadion : Aspire Zone (Teren 8)

: Aspire Zone (Teren 8) Arbitru: Mohammed Sami ALISMAIL, Asistenți: Saad ALSUBAIE, Omar ALJAMAL

„Tricolorii” pregătiți de Mircea Diaconescu au ajuns la Doha marți și vor locui la Warwick Doha, un hotel de cinci stele situat în cartierul rezidențial Al Sadd, pe bulevardul Al Rayyan.

Selecționerul Gică Hagi a fost la antrenamentul tricolorilor mici și i-a încurajat înainte de debutul la turneu.

Lotul României pentru Campionatul Mondial U17 din Qatar

Portari

Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Yanis CROITOR (Standard Liege | Belgia)

Fundași

Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid), David LOGHIN (Universitatea Craiova), Robert CORDUNEANU (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid CF | Spania), Claudiu STANCU (CSM Slatina), Lorand BENCZE (Puskas Akademia | Ungaria), Daniele PAUL (AS Roma | Italia);

Mijlocași

Matei PĂDURE (VfL Wolfsburg | Germania), Ioan PRECUP (Villarreal CF | Spania), Denys MUNTEAN (Universitatea Craiova), Andrei NICULCEA (FC Rapid), Darius TRIPON (Farul Constanța), Alexandru GONCEAR (Farul Constanța), Denis AEVOAEI (Venezia FC | Italia)

Atacanți

Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Rareș SILITRĂ (Borussia Monchengladbach | Germania), Darius BOTA (AFK Csikszereda)

Componența tuturor celor 12 grupe

Grupa A: Qatar, Panama, Egipt, Grecia

Qatar, Panama, Egipt, Grecia Grupa B: Coreea de Sud, Uganda, Noua Caledonie, Ecuador

Coreea de Sud, Uganda, Noua Caledonie, Ecuador Grupa C: Argentina, Australia, Mozambic, Danemarca

Argentina, Australia, Mozambic, Danemarca Grupa D: Franța, Haiti, Arabia Saudită, Uruguay

Franța, Haiti, Arabia Saudită, Uruguay Grupa E: Italia, Jamaica, Coasta de Fildeș, Uzbekistan

Italia, Jamaica, Coasta de Fildeș, Uzbekistan Grupa F: Senegal, Croația, Cuba, Tadjikistan

Senegal, Croația, Cuba, Tadjikistan Grupa G: Mali, Noua Zeelandă, Belgia, Vietnam

Mali, Noua Zeelandă, Belgia, Vietnam Grupa H: Spania, China, Fiji, Maroc

Spania, China, Fiji, Maroc Grupa I: Brazilia, Irlanda, Tanzania, Costa Rica

Brazilia, Irlanda, Tanzania, Costa Rica Grupa J: Republica Dominicană, Muntenegru, Chile, Algeria

Republica Dominicană, Muntenegru, Chile, Algeria Grupa K: Mexic, România, Camerun, Venezuela

Mexic, România, Camerun, Venezuela Grupa L: Japonia, Columbia, Serbia, Honduras

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