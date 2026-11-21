Nuno Campos (51 de ani), antrenorul celor de la Dinamo, a criticat condițiile găsite la stadionul din Slobozia, înaintea partidei cu Petrolul.

Meciul e liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Tehnicianul „câinilor” s-a legat de condițiile arenei și de cele din vestiar, dar și de faptul că dinamoviștii au pierdut timp pe drum, în timp ce adversarii erau prezenți acolo încă de vineri.

DINAMO - PETROLUL. Nuno Campos: „Nu este normal ca un asemenea meci să se joace pe un astfel de stadion”

„Mă bucur că suporterii au făcut acest efort pentru a fi alături de noi, pentru că avem nevoie de ei. Este un meci pe care trebuie să-l câștigăm. Trebuie să ne facem treaba.

Petrolul este o echipă în formă, diferită față de cea pe care am întâlnit-o în tur, așa că trebuie să fim motivați și pregătiți. Eu încerc întotdeauna să-mi împing jucătorii la limită.

Totuși, nu cred că este normal să jucăm aici. Vestiarul este foarte mic, nu avem suficient spațiu, iar noi am făcut o oră și 40 de minute până la stadion, în timp ce cei de la Petrolul sunt aici încă de aseară.

Trebuie să fiu sincer. Atunci când încerc să-mi împing jucătorii la maximum, îmi fac datoria, dar avem nevoie de un stadion adecvat pentru a ne disputa meciurile de acasă. Nu este normal ca un asemenea meci, între echipele de pe locurile 2 și 4, să se joace pe un astfel de stadion.

Nu este treaba mea să rezolv această situație, dar, în urmă cu o săptămână, credeam că vom juca pe Arena Națională, iar acum ne aflăm aici. Îmi pare rău, dar acesta este adevărul și prefer să fiu sincer”, a spus Nuno Campos înainte de meci, potrivit digisport.ro.

Formația lui Campos a pierdut primul meci după 13 etape fără eșec în Liga 1, în runda precedentă, 1-2 cu Argeș. Acum, „câinii” vor revanșa în fața Petrolului după eșecul din prima etapă, 0-1 la Ploiești.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport