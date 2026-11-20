Gabi Tamaș (43 de ani), fost internațional român și actualul manager executiv al formației din Liga 2 ASA Târgu Mureș a fost plasat în arest la domiciliu, conform deciziei instanței

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Ex-fundașul fusese reținut joi seară pentru 24 de ore, după ce a fost implicat, alături de alți doi bărbați, într-un incident produs în Centrul Vechi al Bucureștiului, în noaptea dintre marți și miercuri.

Gabi Tamaș a aflat hotărârea instanței

Fostul fotbalist a fost plasat în arest la domiciliu.

Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Secției 27 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe.

Gabriel Tamaș a fost luat cu mașina de avocatul său.

Marian Moroșanu, protestatarul cunoscut sub numele de „Ceaușescu”, era prezent la Judecătorie și i-a arătat ironic un cartonaș roșu fostului fotbalist, „pentru lovirea fără minge”.

Audierile s-au încheiat, iar Tamaș așteaptă sentința, care e în pronunțare.

Știrea inițială

Tamaș a fost adus la secția 27 de Poliție din București. Inițial, fostul fundaș fusese lăsat să plece la finalul primelor audieri. Acesta se întorsese la Brașov.

Din informațiile GOLAZO.ro, procurorii au solicitat arestarea preventivă a acestuia pentru 30 de zile .

Între timp, fostul fundaș a fost dus la Judecătoria Sectorului 3.

Detalii despre conflictul în care a fost implicat Gabi Tamaș

„Într-adevăr, a fost o speță cu Tamaș implicat. A existat o altercație între el și alți doi bărbați, pe fondul consumului de alcool. Altercația a degenerat într-un conflict de natură fizică.

Cei doi au refuzat să depună plângere la momentul respectiv, nu este clar dacă vor face ulterior plângere. Au refuzat și transportul la spital.

Tamaș a fost dus la secția de Poliție, sunt cercetări din oficiu pentru lovire, rămâne de văzut dacă cele două persoane vătămate vor depune plângere. Este vorba despre doi bărbați cu vârste în jur de 30 de ani”, au transmis surse din Poliție.

Gabi Tamaș, implicat în mai multe controverse de-a lungul carierei

După episoade de indisciplină la Dinamo și la echipa națională, unde a fost exclus din lot pe fondul consumului de alcool, Tamaș a fost protagonistul unei scene intens mediatizate în 2013.

A fost surprins de camerele de supraveghere ale unui bloc din zona Pieței Victoriei în timp ce spărgea ușa de termopan și pătrundea în clădire.

Acolo a intrat în conflict cu mai mulți locatari și a adormit pe un preș. A fost chemată poliția, care a rezolvat situația, iar fotbalistul a plătit pagubele.

Gabriel Tamaș

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