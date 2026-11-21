Nicușor Dan (56 de ani), președintele României, a avut un mesaj pentru Gheorghe Hagi (61 de ani) referitor la participarea naționalei în preliminariile Euro 2028.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Nicușor Dan a fost prezent, vineri, la meciul naționalei României de rugby cu Canada, scor 26-27, în ultima rundă din cadrul World Rugby Nations Cup.

Nicușor Dan, mesaj pentru Hagi: „Mult succes!”

România va avea un drum mai complicat în preliminariile Euro 2028, după ce a încheiat pe ultimul loc grupa de Nations League.

„Tricolorii” vor fi 99% într-o grupă cu doar 4 echipe, ceea ce înseamnă că ar putea întâlni o semifinalistă din Nations League.

Înaintea participării României în preliminariile pentru Euro 2028, președintele Nicușor Dan a avut un mesaj pentru Gică Hagi.

„Păi, urmează o campanie de calificare (n.r. – la Euro 2028). Mult succes!”, a transmis Nicușor Dan, conform orangesport.ro.

Întrebat dacă va fi prezent în tribune la acele meciuri, cum s-a întâmplat și la rugby, președintele României a răspuns: „Mai vedem, da”.

Mi-a plăcut mai mult meciul cu Tonga, dar şi ăsta a fost frumos (n.r. - cu Canada). Este al doilea meci pe stadion (n.r. – pentru fiul său), primul a fost cel cu Tonga. Evident, da (n.r. – că mai vine la meciurile de rugby). Nicușor Dan, președintele României

Tragerea la sorți a grupelor pentru preliminariile Euro 2028 va avea loc duminică, 6 decembrie, de la ora 19:00.

Până la meciurile din preliminariile pentru Campionatul European, România va disputa „dubla” cu Estonia, din barajul pentru menținerea în Liga B din UEFA Nations League.

Meciul tur Estonia - România se va disputa pe 27 martie, de la ora 19:00, la Tallinn, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la TV pe Antena 1.

Meciul retur România - Estonia se va juca pe 30 martie, de la ora 21:45, la București, pe Arena Națională, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la TV pe Antena 1.

România a ajuns la baraj după ce a încheiat pe ultimul loc Grupa B4, în timp ce Estonia a terminat pe poziția secundă în Grupa C4.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport