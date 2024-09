Andrei Prepeliță (38 de ani) a fost demis de Gloria Buzău, după eșecul din partida cu Unirea Slobozia, scor 1-2, din etapa #8 a Ligii 1.

Locul său va fi luat de Eugen Neagoe (57 de ani).

La scurt timp după ce a fost demis de oficialii Gloriei Buzău, Andrei Prepeliță a oferit o primă reacție cu privire la demiterea sa.

Andrei Prepeliță: „Aveam nevoie de timp”

Tehnicianul a transmis că avea nevoie de mai mult timp pentru a-și îndeplini obiectivul stabilit, acela de a salva echipa de la retrogradare, mai ales că unii jucători au ajuns la clubul din Crâng foarte târziu și le-a fost greu să se acomodeze.

„Am plecat de la Buzău, chiar acum sunt în drum spre Pitești. Am decis de comun acord să ne despărțim . Se putea face mult mai mult.

Obiectivul trasat de la început, salvarea de la retrogradare, e ceva de anduranță, adică era normal ca lucrurile să nu meargă în primele etape. Mai ales că noi am avut probleme în a ne organiza după promovare, jucătorii au venit foarte târziu și au fost nepregătiți .

Au fost multe lucruri. Pe Moha Keita l-am adus de trei luni și încă nu are dreptul să joace”, a transmis Andrei Prepeliță, conform Fanatik.

Andrei Prepeliță: „Mă așteptam să existe mai multă răbdare”

Prepeliță se aștepta ca oficialii clubului să aibă mai multă răbdare ținând cont că buzoienii sunt o echipă nou-promovată în Liga 1.

„Au fost și momente bune, cu Rapid, chiar și în meciurile în care am pierdut, dar au fost multe greșeli personale cu U Cluj, cu Slobozia.

Antrenorul plătește însă pentru toate astea. Mă așteptam să existe mai multă răbdare pentru că sunt echipe cu ștate vechi în Liga 1 și care au pornit greu”, a adăugat acesta.

Îmi place să duc lucrurile la bun sfârșit și un proiect pe termen lung. Ne-am obișnuit că în România e greu cu răbdarea și proiectele de lungă durată, dar poate că lucrurile se vor îndrepta Andrei Prepeliță

Eugen Neagoe este noul antrenor al Gloriei Buzău

Ultima dată antrenor la FC Argeș, în Liga 2, Eugen Neagoe va fi prezentat oficial la Gloria Buzău astăzi, 5 septembrie, în cadrul unei conferințe de presă ce va avea loc la ora 16:15.

„În momentul în care semnezi, cunoști situația, îți asumi. Nu te forțează nimeni, nu te obligă nimeni. Pur și simplu, îți asumi. Iar eu voi face acest lucru.

Am tot respectul pentru Andrei Prepeliță, care înainte de toate îmi este prieten. Nu vreau să-mi dau cu părerea despre componența actuală a lotului.

Sunt momente și momente, dar am fost un tip dedicat tot timpul. Nu cred că-mi poate imputa cineva vreodată altceva.

La Sepsi mi-a plăcut ce am reușit să realizez și consider că am pus câteva cărămizi la fundația a ceea ce înseamnă astăzi proiectul Sepsi.

La Craiova iarăși… am experiență, dar întotdeauna am pus suflet și pasiune în ceea ce am făcut”, a declarat Neagoe pentru buzaul-sportiv.ro.