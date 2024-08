Andy Murray, 37 de ani, a părăsit tenisul. A pierdut alături de Dan Evans în „sferturile” turneului olimpic de dublu, 2-6, 4-6 cu americanii Taylor Fritz-Tommy Paul.

Dublu campion la Wimbledon (2013, 2016) și o dată la US Open (2012), dublu campion olimpic (2012-2016), scoțianul a fost operat la spate în iunie și i s-a spus că nu mai poate juca la Wimbledon și la Olimpiadă. A reușit să joace la ambele.

Murray a spus la despărțire: „Sunt fericit pentru că s-a încheiat totul așa cum am vrut eu”. Dar a adăugat: „Fizic, mă simt rău. Situația putea deveni gravă”.

Andy Murray sau Sir Andrew Barron Murray, unul dintre marii jucători ai ultimelor două decenii, a părăsit tenisul profesionist. În lacrimi, la 37 de ani, după o carieră minunată.

Ultimul meci, joi, la Paris, în „sferturile” turneului olimpic. O înfrângere la dublu, el și Dan Evans înclinându-se în fața duetului american Taylor Fritz-Tommy Paul, 2-6, 4-6.

Și-a schimbat motto-ul de pe X (fostul Twitter). Nu mai e „Joc tenis”, ci „Am jucat tenis”. A postat și un mesaj amuzant: „Nici măcar nu mi-a plăcut tenisul niciodată”

46 de titluri a cucerit Andy Murray de-a lungul carierei. A fost de două ori campion olimpic (2012-2016)

„Cu câteva luni în urmă, mi s-a spus că nu voi putea fi prezent la Jocuri”

„Simțeam în ultimele luni că se apropie acest moment. Am fost emoționat, era ultima oară când jucam un meci oficial, dar sunt chiar fericit acum. Fericit pentru cum s-a încheiat totul”, a declarat Murray, potrivit The Guardian.

„Mă bucur că am venit aici, la Olimpiadă, terminând așa cum am dorit, pentru că în ultimii ani nu am avut certitudinea că despărțirea va fi așa.

Ultimul meci al lui Andy Murray

Cu câteva luni în urmă, după ce am făcut primul RMN la spate, mi s-a spus că nu voi putea fi prezent la Wimbledon și Jocuri.

De aceea, mă simt norocos că am avut ocazia să joc aici și să am câteva meciuri extraordinare, creând amintiri la fel de frumoase”.

41 de săptămâni a fost Andy Murray numărul 1 mondial în 2016-2017

În lacrimi și la Wimbledon: „Mi-aș fi dorit să joc o eternitate, iubesc sportul”

Scoțianul, trei titluri de Mare Șlem, dublă victorie la Wimbledon și una la US Open, a suferit mult în 2024.

În martie, a avut o leziune la ligamentele gleznei. În iunie, înainte de Wimbledon, a fost operat la spate.

A reușit să evolueze la ambele competiții dorite.

Andy Murray a plâns și în iulie, după ultimul joc la Wimbledon Foto: Imago

Pe 4 iulie, a fost alături de fratele său Jamie pe terenul central la Wimbledon. Au pierdut în turul 1, 6-7, 4-6 cu australienii Hijikata-Peers, a plâns și atunci la retragerea de pe iarba londoneză, pe care fusese campion în 2013 și 2016. Și tot acolo cucerise titlul olimpic, în 2012.

Mi-e greu, mi-ar fi plăcut să continui, dar nu pot. Fizic, e prea dificil. Mi-aș fi dorit să joc o eternitate, iubesc sportul, mi-a oferit atât de mult, m-a învățat atât de multe lecții de-a lungul anilor, lecții pe care le pot folosi tot restul vieții. Nu vreau să mă opresc Andy Murray, pe 4 iulie, la Wimbledon

A fost ovaționat de o arenă întreagă, aplaudat în picioare și de Novak Djiokovic, Iga Swiatek. Martina Navratilova și John McEnroe.

„Fizic, mă simt rău. Situația putea deveni gravă”

A jucat și la Paris 2024. După punctul final, a spus: „Fizic, mă simt rău. De aceea, mă bucur că am încheiat totul. Dacă aș fi continuat, dacă aș fi încercat iar, riscam să sufăr o accidentare care oricum ar fi pus capăt carierei. Știu că acum e timpul potivit”.

Și-a amintit: „Când nu puteam să merg bine, piciorul meu nu era bine, mi s-a transmis că, dacă va fi și mai mare presiune asupra nervilor, situația poate deveni gravă, să nu mai poți controla vezica urinară sau să pierzi controlul piciorului.

Din fericire, chirurgul a fost strălucitor, recuperarea a fost rapidă, am reușit să joc și la Wimbledon, și aici”.