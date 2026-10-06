Antena, încă o lovitură După Formula 1, postul pierde exclusivitatea și pentru o altă competiție importantă! Va fi disponibilă și pe Disney+
Foto: AI + montaj/GOLAZO.ro
Diverse

Antena, încă o lovitură După Formula 1, postul pierde exclusivitatea și pentru o altă competiție importantă! Va fi disponibilă și pe Disney+

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 06.10.2026, ora 15:14
alt-text Actualizat: 06.10.2026, ora 15:14
  • AntenaPLAY nu va mai avea exclusivitate pentru NBA în România, începând din sezonul 2026-2027.
  • Meciurile din liga nord-americană vor putea fi urmărite și pe Disney+, prin intermediul ESPN, care și-a extins oferta sportivă în România.
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Pentru Antena, pierderea exclusivității NBA vine după ce postul a pierdut și drepturile pentru Formula 1 începând cu 2027.

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NBA nu se va mai vedea exclusiv pe AntenaPLAY

ESPN a intrat pe Disney+ în România în aprilie 2026, iar NBA și NHL fac parte din pachet începând cu sezonul 2026-2027.

AntenaPLAY va transmite NBA pentru al treilea sezon consecutiv, însă nu va mai fi singura platformă din România pe care vor putea fi urmărite meciuri din competiție.

În paralel, ESPN va oferi pe Disney+ propria selecție de partide, în baza noului acord de drepturi media semnat cu NBA.

43 de lei pe lună
costă, aproximativ, abonamentul Standard AntenaPLAY, în timp ce Disney+ costă 34,99 lei pe lună pentru varianta Standard și 59,99 lei pentru Premium

Înțelegerea dintre NBA și The Walt Disney Company este valabilă până la finalul sezonului 2035-2036.

În România, conținutul ESPN poate fi urmărit direct pe Disney+, fără un abonament separat, iar comentariul va fi în limba engleză.

În sezonul regulat, Disney+ va transmite meciuri din NBA miercurea, sâmbăta și duminica, iar în play-off vor fi disponibile până la 24 de partide.

În fiecare sezon va fi transmisă integral una dintre cele două finale de conferință, iar în stagiunea 2026-2027 va fi cea din Vest.

Pachetul ESPN include și toate meciurile Finalei NBA în 2027, 2029, 2031, 2033 și 2035.

Pe platformă vor mai putea fi urmărite NBA Draft, NBA All-Star Celebrity Game și o selecție de partide din NBA Summer League.

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