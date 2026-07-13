Antena 1 pierde Formula 1 Lovitură pe piața media: Cine a câștigat drepturile TV în F1 + Cine difuzează marile competiții sportive în 2027 și 2028
Pro TV a cumpărat drepturile de televizare pentru Formula 1 FOTO Montaj GOLAZO.ro/Imago
Media

Antena 1 pierde Formula 1 Lovitură pe piața media: Cine a câștigat drepturile TV în F1 + Cine difuzează marile competiții sportive în 2027 și 2028

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 13.07.2026, ora 15:18
alt-text Actualizat: 13.07.2026, ora 19:49
  • Antena 1 va transmite toate cursele din acest an, așa cum, s-a întâmplat și în 2024 și 2025, însă a pierdut licitația pentru pachetul următoarelor trei sezoane
  • Cine a cumpărat Formula 1 pentru România și unde se va vedea competiția, în rândurile de mai jos
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Schimbare majoră pe piața media în privința unui produs de lux din competițiile sportive transmise în România.

Din informațiile pe care GOLAZO.ro le deține, din interiorul industriei media, Formula 1 nu se va mai vedea la Antena 1 începând cu 2027.

Postul de televiziune a pierdut licitația pentru următorul pachet de drepturi TV, aferent intervalului 2027-2029. Antena 1 a cumpărat imaginile pentru F1 odată cu startul sezonului 2024 și va termina actualul mandat odată cu ultim cursă din acest, care e programată pe 6 decembrie, în Emiratele Arabe Unite, la Abu Dhabi.

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Pro TV: Formula 1, lângă Premier League și Euro 2028

Lovitura încasată de Antena 1 e cu atât mai grea cu cât câștigătorul e chiar principalul ei concurent din România: Pro TV. Postul din Pache Protopopescu va deține Formula 1 pentru următorii 3 ani și e foarte probabil ca toate cursele să fie difuzate exclusiv pe platforma de streaming deținută de Pro TV, adică pe Voyo, unde se fac investiții masive.

Formula 1 e unul dintre produsele premium pe care Pro TV le va deține din industria sportului, pe lângă turneul final al Campionatului European de fotbal din 2028 și campionatul Angliei (Premier League). În plus, din toamna lui 2027, Voyo va difuza exclusiv și Europa League și Conference League.

Într-un interviu pe care l-a acordat recent celor de la Forbes România, unul dintre șefii Pro TV, e vorba despre Florin Alexandrescu, Chief Business Officer Pro TV, a spus despre Voyo că „este un motor real de creștere, în sensul în care creșterea veniturilor VOYO, atât din perspectiva numărului de abonați, cât și din perspectiva publicității, este mult mai mare decât creșterea de venituri medie la nivel de companie. În același timp, continuăm procesul de investiție accelerată în dezvoltarea VOYO pe toate zonele, și anume capabilități tehnice, conținut, resurse umane. Vom reveni cu multe vești în următoarele luni și la începutul anului viitor”.

Pentru sezonul 2027, Formula 1 va păstra calendarul care rulează și în acest an. Cu 24 de curse, 10 dintre ele fiind în Europa: Monaco, Spania, Austria, Marea Britanie, Ungaria, Belgia, Italia, Azerbaidjan, Portugalia și Turcia.

Trei curse vor avea loc în SUA, alte 3 în Canada, Mexic și Brazilia, una în Australia, iar restul de 7 în Asia: Bahrain, Arabia Saudită, Japonia, China, Singapore, Qatar și Abu Dhabi.

Cum vor arăta 2027 și 2028, din perspectiva marilor competiții sportive

  • Superliga - Digi Sport și Prima Sport
  • Champions League - Digi Sport și Prima Sport
  • Campionatul European 2028 - Pro TV (Voyo)
  • Meciurile naționalei României (Liga Națiunilor + preliminarii) - Antena 1
  • Europa și Conference League - Pro TV (Voyo)
  • Premier League - Pro TV (Voyo)
  • La Liga, Serie A, Bundesliga - Digi Sport, Prima Sport
  • Jocurile Olimpice 2028 - TVR
  • Formula 1 - Pro TV (Voyo)
  • Turneele de Grand Slam: Eurosport
  • Turul Franței: Eurosport

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