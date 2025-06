Chivu, prima victorie VIDEO. După un start ratat, Inter întoarce rezultatul și o învinge pe Urawa în prelungiri la Mondialul Cluburilor

Inter a obținut prima victorie cu Cristi Chivu pe bancă, 2-1 cu Urawa Red Diamonds, în etapa a doua a Campionatului Mondial al Cluburilor.

În prima repriză a partidei, trupa lui Cristi Chivu nu a arătat pe măsura așteptărilor. Și a fost taxată de japonezi în minutul 11, după un contraatac-fulger, finalizat de Watanabe.

Chivu, prima victorie la Inter! După un start ratat, italienii au întors rezultatul cu Urawa

Echipa lui Chivu a pus și mai multă presiune pe niponi, a controlat autoritar jocul, însă fără să marcheze.

Italienii au reușit însă abia pe final să spargă zidul lui Urawa. În minutul 78, a ieșit la rampă căpitanul Lautaro Martinez, care a înscris dintr-o semifoarfecă acrobatică după o centrare venită din corner.

Apoi, Inter a dat lovitura în prelungiri, atunci când Carboni a urmărit un balon pe respingere și a reușit să aducă prima victorie a italienilor cu Cristi Chivu pe bancă.

În urma acestui rezultat, Inter urcă pe primul loc în clasamentul provizoriu al grupei E, acumulând 4 puncte. De cealaltă parte, Urawa rămâne pe ultima poziție, fără niciun punct acumulat.

Citește și Transferat în Bosnia Fotbalistul cu trei retrogradări consecutive va juca împotriva Craiovei în Conference League Citește mai mult Transferat în Bosnia Fotbalistul cu trei retrogradări consecutive va juca împotriva Craiovei în Conference League

Inter - Urawa Red Diamonds 2-1

Au marcat: Watanabe (min. 11) / Martinez (min. 78), Carboni (min. 90+2)

FINAL DE MECI! Cristi Chivu reușește prima victorie pe banca celor de la Inter.

Min. 90+2 - GOOOL INTER! 2-1! Carboni înscrie primul său gol în tricoul lui Inter și îi asigură victoria echipei lui Cristi Chivu.

🥶 | Valentin Carboni à la 92e minute pour donner la victoire à l'Inter ! 🔥😱#FIFACWC #TakeItToTheWorld pic.twitter.com/MEVu7XctfV — DAZN France (@DAZN_FR) June 21, 2025

Min. 90 - Partida se va prelungi cu minim 4 minute.

Min. 87 - Alte două schimbări la Urawa. Au ieșit Naganuma și Gustafson și au intrat Ogiwara și Hamaguchi.

Min. 86 - A ieșit de pe teren Luis Henrique de la Inter, fiind înlocuit de Sucic.

Min. 85 - Lovitură de colț pentru formația lui Cristi Chivu.

Min. 81 - Încă o ocazie mare pentru Inter. Mingea a trecut pe lângă poarta celor de la Urawa.

Min. 80 - Thiago primește cartonaș galben la doar un minut de la intrarea pe teren.

Min. 79 - Două înlocuiri la Urawa. Au ieșit Matsuo și Matheus Savio și au intrat pe teren Thiago și Matsumoto

Min. 78 - GOOOL INTER! 1-1! Lautaro Martinez înscrie un gol superb din semifoarfecă și restabilește egalitatea pe tabelă.

Min. 72 - Alte două schimbări la Inter. Au părăsit terenul Asslani și Dimarco, fiind înlocuiți de Carboni și Bastoni.

Min. 69 - Atac periculos al celor de la Urawa Red Diamonds.

Min. 67 - La doar două minute de la intrarea pe teren, Sekine primește cartonaș galben

Min. 65 - Schimbare la Urawa! A ieșit Kaneko, fiind înlocuit de Sekine.

Min. 61 - Nishikawa este sancționat cu cartonaș galben.

Min. 54 - Asslani șutează pe lângă poarta formației japoneze.

Min. 46 - Două schimbări efectuate de Cristi Chivu. Au ieșit Zalewski și Sebastiano Esposito, fiind înlocuiți de Mkhitaryan și Francescu Esposito.

Min 46 - A început repriza a doua!

Javier Zanetti, îngrijorat după evoluția trupei lui Chivu din prima repriză.

Min. 45 + 2 - Pauză! Echipa lui Cristi Chivu este condusă la jumătatea meciului.

Min. 45 - Partida se va prelungi cu minim 2 minute.

Min. 38 - Corner pentru formația lui Cristi Chivu.

Min. 22 - Echipele practică un joc echilibrat, la mijlocul terenului

Min. 19 - Ocazie mare pentru Inter! Lautaro Martinez trage cu capul spre poartă, dar mingea lovește bara.

Fanii echipei japoneze, atmosferă de vis în Statele Unite!

Min. 11 - GOL! - Ryoma Watanabe deschide scorul în favoarea formației japoneze.

Min. 2 - Zalewski ratează o ocazie mare în startul partidei.

Min. 1 - A început partida!

Inter - Urawa, echipele de start

Inter: Sommer - Darmian, de Vrij, Carlos Augusto - Luis Henrique, Barella, Asllani, Zalewski, Dimarco - Esposito, Lautaro Martinez

Sommer - Darmian, de Vrij, Carlos Augusto - Luis Henrique, Barella, Asllani, Zalewski, Dimarco - Esposito, Lautaro Martinez Antrenor: Cristi Chivu

Cristi Chivu Rezerve: Calligaris, Di Gennaro, J. Martinez, Acerbi, Bastoni, Berenbruch, Carboni, Cocchi, De Pieri, F. Esposito, Mkhitaryan, Palacios, Re Cecconi, Sucic

Calligaris, Di Gennaro, J. Martinez, Acerbi, Bastoni, Berenbruch, Carboni, Cocchi, De Pieri, F. Esposito, Mkhitaryan, Palacios, Re Cecconi, Sucic Urawa Red Diamonds: Nishikawa - Ishihara, Danilo Boza, Hoibraaten, Naganuma - Gustafson, Yasui - Kaneko, Matheus Savio, Watanabe - Matsuo

Nishikawa - Ishihara, Danilo Boza, Hoibraaten, Naganuma - Gustafson, Yasui - Kaneko, Matheus Savio, Watanabe - Matsuo Antrenor: Maciej Skorza

Maciej Skorza Rezerve: Yoshida, Niekawa, Haraguchi, Hayakawa, Inoue, Komori, Matsumoto, Nakajima, Nemoto, Nitta, Ogiwara, Okubo, Sekine, Takahashi, Thiago

Stadion: Lumen Field (Seattle)

Lumen Field (Seattle) Arbitru: Dahane Beida (Mauritania)

După ce, în prima etapă de la Mondialul Cluburilor, Inter a remizat cu Monterrey, scor 1-1, trupa lui Cristi Chivu este pregătită să obțină prima victorie de la turneul final.

Urawa se află pe locul 5 în prima ligă japoneză, în timp ce la Inter vine după înfrângerea din finala Ligii Campionilor.

Italienii pornesc cu prima șansă în duelul din grupa E de la Mondialul Cluburilor.

Cristi Chivu, înainte de meci: „O echipă ordonată și disciplinată”

„Venim după nouă luni de luptă, încercăm mereu să găsim energia potrivită pentru a înfrunta o echipă ordonată și disciplinată. Are jucători sud-americani și europeni, va fi un meci dificil, la fel ca toate celelalte.

Sunt curios și eu (n.r. cum este Esposito), l-am cunoscut pe când avea 13 ani și jumătate și am crescut împreună. L-am antrenat la echipa Primavera, a fost o onoare, apoi a plecat în Serie B și vine după două sezoane importante, în care a crescut atât fizic, cât și din punct de vedere uman.

Și-a revenit, a făcut două antrenamente cu noi și mâine (n.r. sâmbătă) vom avea posibilitatea să-l vedem fie ca titular, fie pe parcursul meciului.

Cu Monterrey am făcut un meci serios, încercând să dăm tot ce avem mai bun. Am arătat cea mai bună versiune a noastră din acel moment, am adăugat reacție și orgoliu. Poate că în construcția jocului am fost puțin prea pretențioși, puteam face mai bine.”, a declarat Cristi Chicu, pentru fcinternews.it.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport