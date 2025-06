„Te duci la Legia Varșovia?” Ce a spus Ianis Hagi despre transferul la echipa lui Iordănescu

Ianis Hagi (26 de ani) a vorbit despre viitorul său după despărțirea de Rangers și despre interesul lui Edi Iordănescu, noul antrenor de la Legia Varșovia.

Gică Hagi (60 de ani) și Gică Popescu (57 de ani) au comentat și ei situația de la Farul, performanța naționalei U19, dar și viitorul lui Ianis.

Ianis Hagi și-a lansat oficial brand-ul de ochelari de soare, I/M Eyewear, alături de Maria Popescu, iar la eveniment a vorbit și despre viitorul său în fotbal.

Ianis Hagi: „Încă nu mi-am atins potențialul maxim”

Internaționalul român și-a încheiat aventura la Rangers, însă are în plan să performeze tot la nivel înalt.

„Mă văd într-o postură bună, undeva unde, cum am spus, pot să progresez. Sunt conștient de ce pot face și sunt conștient că încă nu mi-am atins potențialul maxim și vreau să ajung undeva unde să pot continua progresul”, a spus Ianis Hagi.

Întrebat despre interesul lui Edi Iordănescu, care l-ar dori în Polonia, la Legia Varșovia, Hagi nu a negat discuțiile:

„ Cum am spus, sunt jucător liberi de contract. Este și normal să primim telefoane, puteți să-mi întrebați mai direct pe impresarii. Eu am un pop-up de care am grijă momentan cu Maria, cu Elena, avem multă treabă și sunt relaxat, așa cum am spus.

Sunt relaxat, știu ce vreau de la viață și aștept. Îmi doresc să progresez, îmi doresc să joc la cea mai mea nivel”.

Gică Hagi, despre situația de la Farul Constanța

Prezent și el la evenimentul fiului său, „Regele” a vorbit despre situația de la Farul, unde s-a retras din postura de antrenor, lăsându-i loc lui Ianis Zicu.

„Liniște puțină acum, mă uit la fotbal de undeva de sus, îl văd, reflectez, avem de muncă multă la administrativ, la Farul, și trebuie să facem și munca asta. O să ajutăm așa cum trebuie, o să creăm o echipă competitivă pentru că Ianis Zicu are nevoie de o echipă competitivă care să lupte să intre în play-off.

Deocamdată lucrăm la administrativ, facem multă muncă, chiar și tehnic la academie, trebuie să revizuim anumite lucruri, să ne uităm la ele, deci practic lângă fotbal, tot fotbal.

Nu i-am dat niciun sfat (n.r. - lui Zicu). El trebuie să fie convins de moștenire, unde a venit, de tot ce reprezentăm noi. Un jucător care a jucat la Farul și care atunci când a antrenat, a făcut-o foarte bine”, a declarat Gică Hagi.

Gică Popescu, despre performanța naționalei U19 și viitorul lui Ianis Hagi

Gică Popescu, fostul fundaș al Generației de Aur, crede că naționala U19 poate juca finala de la Euro, însă atrage atenția asupra Olandei.

„Este extraordinar că au ajuns până aici, sunt la un pas de finală. O finală se poate câștiga, se poate pierde, e important să fie acolo. Și ar fi păcat să nu facă acest pas, care ar fi extraordinar pentru o generație așa de frumoasă.

Și odată ajunși acolo, v-am spus, se poate întâmpla orice. Deci sunt la un pas, să le ținem pumnii să facă un meci bun și să treacă de Olanda, care este o echipă foarte, foarte bună.

Pentru ei, pentru ei ar fi un lucru extraordinar. Ar fi un pas și o reușită importantă în cariera lor. Dar repet, odată ajunși în finală, trebuie să încercăm să câștigăm”, a spus Gică Popescu, la același eveniment.

Fostul jucător de la Barcelona a vorbit și despre noul mandat al lui Chivu pe banca lui Inter.

„Bun, e o realizare senzațională pentru Cristi. După doar 4 luni la Parma să preiei o echipă de talia lui Inter este o dovadă în primul rând de curaj. Este o apreciere a tot ce înseamnă Cristi Chivu ca antrenor în Italia.

Este cunoscut pentru că a crescut ca antrenor la academia lui Inter. A câștigat și campionatul la Primavera. Pentru el e un lucru extraordinar”.

Popescu a fost întrebat și despre viitorul lui Ianis Hagi:

„Nu l-am întrebat în această perioadă absolut deloc pe Ianis de ofertele pe care le-a avut. Știu că are oferte. Are cel mai bun sfătuitor posibil, pe Gică (n.r. - tatăl său).

Sunt convins că îi dă sfaturile pe care le-a dat întotdeauna și toate au fost inspirate. E important că are de unde să aleagă”.

Mi-a plăcut foarte mult această echipă, mi-a plăcut acest spirit de echipă pe care l-a creat Ion Marin, un antrenor foarte sobru și foarte echilibrat, ceea ce nu am văzut la celelalte echipe ce ne reprezintă la nivel de tineret. Este și meritul lui, este într-adevăr și meritul echipei. Băieții au calități foarte importante, au o personalitate aparte și cred că asta este și meritul acestui antrenor, Ion Marin. Florin Răducioiu, despre naționala U19

Prezent la eveniment a fost și Adrian Ilie, care a comentat și el performanța de la Euro U19.

I-am urmărit, au echipă destul de bună și sper să câștige finala. Mă rog, dacă tot au ajuns până aici, mai au doar un pas. Din punctul meu de vedere, trebuie să-i apreciem și pe ei, pentru că de aici o să vină viitorul și pasul spre echipa mare, spre naționala mare. Adrian Ilie

