Cristi Chivu (46 de ani), tehnicianul lui Inter, a câștigat premiul Panchina d'Oro 2025-2026, trofeu acordat anual prin votul antrenorilor din Italia.

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Sezonul precedent a fost unul de vis pentru tehnicianul român, care a reușit să cucerească eventul alături de Inter, chiar din primul său sezon pe banca „nerazzurrilor”.

Cristian Chivu a câștigat trofeul Panchina d'Oro

Chivu i-a devansat pe Cesc Fabregas (Como) și Gian Piero Gasperini (AS Roma).

Antrenorul Interului este doar al treilea tehnician străin care câștigă această distincție, după Raymond Goethals, în sezonul 1990-1991, și Jose Mourinho, în stagiunea 2009-2010.

„Am început să practic această meserie aici, la Coverciano, acum câțiva ani, iar aceasta este o recunoaștere meritată.

Să fii comparat cu Mourinho este prea mult. Jose este grozav, iar eu abia am început. Sper să realizez măcar o parte din ceea ce a reușit el

Vă mulțumesc tuturor pentru acest premiu. Este întotdeauna special să-l primesc datorită opiniilor antrenorilor și, prin urmare, ale colegilor mei.

Le mulțumesc jucătorilor, staff-ului și clubului, dar mai ales familiei mele, care a fost mereu alături de mine în victorii, dar mai ales în înfrângeri”, a declarat Chivu, citat de gazzeta.it.

Faptul că vine din partea colegilor mei o face și mai semnificativă. Nu poți să nu fii entuziasmat. Nu mi-e frică de nimeni în lupta pentru Scudetto, nu face parte din mentalitatea mea. Trebuie să ne concentrăm asupra noastră, să fim competitivi meci de meci, știind că nimeni nu îți oferă nimic. Trebuie să încercăm întotdeauna să fim cea mai bună versiune a noastră, să avem ambiția potrivită, să transpirăm și să ne forțăm limitele. Chivu, despre lupta la titlu în Serie A

Anul trecut, premiul a fost câștigat de Antonio Conte, cel care deține și recordul de trofee, cu șapte „Bănci de Aur”: cinci pentru Serie A, una pentru Serie B și una specială, primită în 2018, în calitate de manager al campioanei Chelsea.

În prezent, Inter ocupă locul 2, cu 28 de puncte, la o lungime în spatele liderului Lazio. După pauza internațională, formația antrenată de Cristi Chivu va întâlni Atalanta, într-o partidă programată sâmbătă, de la ora 21:45.

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