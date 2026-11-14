Imagini dezolante la Argentina - Uruguay VIDEO. La Bombonera, pe jumătate goală la primul meci fără Lionel Messi

La Bombonera a fost pe jumătate goală la amicalul Argentina - Uruguay, încheiat cu scorul de 1-2.

A fost primul meci disputat de „pume” după retragerea lui Lionel Messi (39 de ani) de la echipa națională.

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Partida amicală dintre Argentina și Uruguay avea potențial de spectacol atât pe teren, cât și în tribune, însă atmosfera de pe legendarul stadion La Bombonera a fost una dezolantă.

La Bombonera, pe jumătate goală la amicalul Argentina - Uruguay

Fanii nu s-au înghesuit la stadion, iar mai multe sectoare au rămas goale.

Así se disputa el amistoso entre Argentina y Uruguay en la Bombonera 🇦🇷🇺🇾 https://t.co/P6qcjvKXwf — Diario Olé (@DiarioOle) November 13, 2026

Jurnaliștii de la Clarin susțin că că doar aproximativ 24.000 de bilete au fost achiziționate, în contextul în care capacitatea stadionului pe care evoluează Boca Juniors este de 57.200 de spectatori.

Pe lângă absența lui Lionel Messi, un alt motiv pentru care fanii ar fi lipsit cu desăvârșire l-a reprezentat prețul ridicat al tichetelor.

Potrivit sursei citate, au costat aproximativ 56 de euro la peluză și au pornit de la 82 de euro la tribună.

Până și comercianții ambulanți din apropierea stadionului au avut de suferit din cauza numărului redus de spectatori.

„Nu am vândut nici măcar un tricou, deși le dau cu 15.000 de pesos (aproximativ 9 euro).

Din fericire, locuiesc la câteva străzi distanță și nu am venit de departe, așa cum au făcut alți colegi”, a declarat unul dintre ei pentru sursa citată, cu 30 de minute înainte de meci.

Nici procesul de achiziționare a tichetelor nu a fost unul facil. Biletele nu au fost disponibile online, ci doar fizic, iar fanii erau obligați să le ridice de la stadionul echipei Huracan cel târziu cu o zi înainte de meci, notează as.com.

Pe teren, Uruguay s-a impus cu scorul de 2-1. Balerdi a înscris în propria poartă în minutul 48, iar Ronald Araujo a dublat avantajul oaspeților în minutul 53. Julian Alvarez a marcat golul Argentinei în minutul 73.

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