Coco Gauff (21 de ani) a câștigat finala Roland Garros, scor 7-6 (5), 2-6, 4-6, în fața Arynei Sabalenka.

Meciul a debutat cu Arena Sabalenka care a început în forță partida. A condus cu 4-1 și a avut trei mingi pentru a face 5-1, însă acela a fost punctul maxim pe care l-a atins jucătoarea din Belarus.

Coco Gauff, campioană la Paris

Finalista din 2022 a avut o defensivă betonată, ceea ce a determinat-o pe adversara sa să se grăbească și să producă mai multe greșeli. Schimburile lungi i-au provocat multe emoții liderului mondial, iar unele pe care nu a putut să le ascundă. De partea cealaltă, Coco Gauff a știut să-și controleze emoțiile și cum să o abordeze pe SAbalenka.

La 5-4, Arena Sabalenka a avut două mingi pentru a închide setul, însă de fiecare dată a găsit răspunsul potrivit. Gauff a fructificat a cincea minge de break pentru a prelungi prima parte.

8 break-uri au fost în primul set al finalei dintre Coco Gauff și Sabalenka

În setul secund, după doar 32 de minute, Gauff s-a impus cu 6-2 și a împins finala într-un set decisiv. Al șaselea meci din cele unsprezece disputate dintre cele două urma să se decidă în setul al treilea.

În ultimul set, jucătoarea din Belarus a avut un început puternic, însă Gauff a făcut break-ul la 2-1. Sabalenka a revenit al 3-3, însă imediat a făcut un game de serviciu foarte rău, cedându-l la zero.

După două ore și 38 de minute, Gauff a câștigat finala Roland Garros pentru a doua oară în carieră, al doilea trofeu de Mare Șlem după cel de la US Open 2023.

Aryna Sabalenka - Coco Gauff 7-6 (5), 2-6 , 4-6

FINAL DE MECI. 6-7 (5), 6-2, 6-4. Coco Gauff e campioană la Paris .

. 4-5. Sabalenka reușește să câștige un game complicat și rămâne în cursa pentru trofeu

1-1. Replica lui Gauff vine rapid și câștigă game-ul secund

1-0. Sabalenka și-a adjudecat primul game

Start în setul trei. Sabalenka e prima la serviciu

Sabalenka e prima la serviciu Finalul setului secund. 2-6. Finalista din 2022 a dominat de la cap la coadă setul secund, care a durat doar 33 de minute

Finalista din 2022 a dominat de la cap la coadă setul secund, care a durat doar 33 de minute 2-5. Numărul 2 mondial continuă să domine al doilea set

2-4. Break pentru Sabalenka

1-4. Sportiva din Statele Unite și-a adjudecat game-ul la 0.

1-3. Gauff își adjudecă încă un game

1-2. Sabalenka oprește seria de succese a adversarei

0-2. Game simplu pentru Gauff

0-1. Gauff își adjudecă primul game din al doilea set

Start în setul secund. După o scurtă pauză, ambele jucătoare s-au întors pe teren pentru a începe partea a doua

După o scurtă pauză, ambele jucătoare s-au întors pe teren pentru a începe partea a doua Finalul primului set. 7-6 (5) . Gauff a controlat acest set și a condus cu 5-3. Primul set a durat o ora și 18 minute.

. Gauff a controlat acest set și a condus cu 5-3. Primul set a durat o ora și 18 minute. 6-6. Gauff trimite primul set în tie-break

6-5. Al patrulea break conductive al partidei

5-5. Gauff câștigă un game care a durat 13 minute și a salvat două mingi de set

5-4. Sabalenka face break-ul

4-4. Al treilea game consecutiv câștigat de catre Gauff

4-3. Gauff câștigă game-ul la 0 si se aproprie de adversară

4-2. Sabalenka a avut avantaj la 40-0, dar americanca a reușit break-ul.

4-1. Sabalenka se distanţează de Gauff.

2-1. Lidera mondială câștigă primul său game din finală

1-1. Sabalenka egalează rapid

0-1. Coco Gauff își djudecă primul game pe propriul serviciu

Finala începe cu serviciul lui Coco Gauff

Cele două jucătoare au ieşit la încălzire

Arnya Sabalenka s-a calificat în finala de la Roland Garros după ce a învins-o în semifinale pe Iga Swiatek, 7-6 (1), 4-6, 6-0.

De cealaltă parte, Coco Gauff și-a asigurat locul în ultimul act ca urmare a victoriei cu Lois Boisson, marea surpriză a turneului, 6-1, 6-2.

Sabalenka se află la cea de-a 7-a finală a anului 2025, în timp ce Guff este la cea de-a treia finală, în turnee consecutive.

Cele două s-au întâlnit, cel mai recent, la începutul lunii mai, la turneul de la Madrid. Atunci, Sabalenka s-a impus cu 6-3, 7-6 (3).

5-5 este scorul întâlnirilor directe dintre cele două

Coco Gauff se află la cea de-a doua finală la Roland Garros, după ce a pierdut-o pe cea din 2022 în fața lui Swiatek. De cealaltă parte, Sabalenka este la prima calificare în ultimul act de la Roland Garros.

Finala dintre cele două sportive se va juca pe terenul Arena Philippe-Chatrier.

Coco Gauff, înainte de finală: „Trebuie să mă aștept la asta...”

„În prima mea finală aici, am fost foarte nervoasă și am renunțat înainte să înceapă meciul. Acum am mult mai multă încredere, având în vedere că am jucat înainte într-o finală de Grand Slam și am avut o evoluție bună.

Sâmbătă, voi da tot ce am mai bun și voi încerca să fiu cât mai calmă și relaxată posibil. Orice se întâmplă, se întâmplă, și știu că voi da tot ce am mai bun.

Trebuie să încerc să atac loviturile mele puternice și să fiu agresivă. Are lovituri puternice și va ieși agresivă, va da totul. Cred că trebuie să mă aștept la asta și să fac tot ce pot pentru a contracara.

În meciurile pe care le-am jucat împotriva ei, am avut suișuri și coborâșuri, unele în care am câștigat seturi consecutive, iar ea a câștigat invers.

Orice se poate întâmpla sâmbătă, dar aștept cu nerăbdare acest moment și sunt, de asemenea, fericită să înfrunt o jucătoare numărul 1 mondial”, a declarat Coco Gauff, conform puntodebreak.com.

Citește și