„Ucraineni nenorociți!” VIDEO: Aryna Sabalenka, acuzată că a jignit-o pe Svitolina. Reacție furibundă după viralizarea imaginilor

Aryna Sabalenka (28 de ani, 2 WTA) se află în centrul unui scandal imens, după partida contra Elinei Svitolina de la Turneul Campioanelor.

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Ucraineanca s-a impus în trei seturi în ultimul meci al grupelor, iar partida s-a lăsat cu eliminarea bielorusei și cu un nou conflict în rivalitatea ultimilor ani, după ce Sabalenka ar fi jignit-o pe adversara sa, dar și poporul acesteia.

Aryna Sabalenka, scandal la Turneul Campioanelor

În setul 3, la scorul de 2-1 în favoarea Elinei Svitolina, Sabalenka a fost surprinsă de camere în timp ce rostea câteva cuvinte în limba rusă.

Pe buzele acesteia s-ar fi citit: „Ucraineni nenorociți, pentru numele lui Dumnezeu” sau „Ucraineanca aia nenorocită... pentru numele lui Dumnezeu”, potrivit puntodebreak.com.

Ucrainenii au reacționat imediat și au „taxat” dur cuvintele Arynei Sabalenka, deși nu a existat încă o confirmare oficială că jignirile au fost reale.

„Acestea par a fi cuvintele pe care Aryna Sabalenka le rostește în rusă, judecând după mișcările buzelor sale în timpul meciului de la WTA Finals, împotriva Elinei Svitolina.

Ce dovadă remarcabilă de respect și spirit sportiv din partea numărului 2 mondial.

Dar, desigur, continuăm să le întrebăm pe jucătoarele ucrainene de ce refuză să dea mâna cu adversarele lor din Rusia și Belarus.

Se pare că asta rămâne în continuare problema cea mai importantă din tenis”, a transmis publicația ucraineană BTU, pe platforma X.

🤬“Those f***ing Ukrainians, for f***’s sake!” Or was it “That f***ing Ukrainian b***h, for f***’s sake!”? These are the words 🏳️ Aryna Sabalenka appears to be saying in Russian, judging by her lip movements during her WTA Finals match against 🇺🇦 Elina Svitolina. What a remarkable display of respect and sportsmanship from the world No. 2. But sure, let's keep asking Ukrainian players why they refuse to shake hands with their Russian and Belarusian opponents. Apparently, that's still the bigger problem in tennis. — Ukrainian Tennis • BTU (@ukrtennis_eng) November 14, 2026

Conflictul stârnit de Sabalenka alimentează și mai tare rivalitatea cu Elina Svitolona, având în vedere tensiunile dintre cele două, generate în urma războiului pornit în 2022 între Rusia și Ucraina.

În semifinalele competiției, Svitolina o va întâlni pe Linda Noskova, iar în celălalt meci se duelează Mirra Andreeva și Jessica Pegula.

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